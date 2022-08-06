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Van ziyaretinde Babacan'a tepki: Dinimize, namusumuza saldıranlarla birliktesiniz

06.08.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ilçe binası açılışı yapmak için Van'ın Erciş ilçesine gitti. Burada halka hitap eden Babacan, "Ben buradan Erciş'ten Erdoğan'a da sesleniyorum, Bahçeli'ye de sesleniyorum. Kürt sorunu var mı yok mu?" ifadelerini kullandı. Konuşmasının ardından Babacan'a tepki gösteren bir vatandaş, “İslam’a saldıranlarla birliktesiniz. CHP zihniyeti dinime saldırıyor, namusuma saldırıyor ve siz onlarla birliktesiniz” dedi.

Van ziyaretinde Babacan'a tepki: Dinimize, namusumuza saldıranlarla birliktesiniz

Partisinin Erciş İlçe Başkanlığı binasının açılışına katılan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, toplanan kalabalığa hitap etti. Güçlü bir heyetle geldiklerini söyleyen Babacan, “Hızla örgütleniyoruz. Vatandaşlarımızı bizzat dinliyoruz, duyuyoruz, dertliyi dinliyoruz, sıkıntı çekeni dinliyoruz. Sorunları yerinde tespit ediyoruz. 720 ilçede bugün arkadaşlarımız halkın arasında ne olup bitiyorsa haberdar oluyoruz ve çözüm üretiyoruz. Her konuda çözüm üretiyoruz. Her konuda eylem planları açıklıyoruz. Bugüne kadar tam 11 alanda çözüm açıkladık” dedi.

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11 yıl bu ülkenin ekonomisinin başında olduğunu ifade eden Babacan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kadromuzla beraber iyi işler yaptık. 3 bin 500 dolarlık milli gelirimizi aldık 12 bin 500 dolara taşıdık. 36 milyar dolarlık ihracatımızı aldık 132 milyar dolara taşıdık. Merkez Bankası'nın rezervlerini 28 milyardan aldık 136 milyar dolara taşıdık. Döviz kuru artınca motorin, benzin ve gazın fiyatı artıyor. A’dan Z’ye her şeye zam geliyor. Tarımda biz nasıl çözeceğimizi açıkladık. Çiftçimizin sırtında ağır bir borç yükü var değil mi? Borcun üzerindeki faizi silip atacağız. Borçları donduracağız. 2 yıl ödemesiz uzun vade vereceğiz. Tarım desteklerini ekimin dikimin olduğu anda açıklayacağız. Rakamın ne olacağını ve ödemeyi de hasadın olduğu anda yapacağız. Gübre maliyetinin yarısını devlet olarak biz ödeyeceğiz. Yem maliyetinin yarısını devlet olarak biz ödeyeceğiz. Tarıma özel düşük elektrik tarifesi uygulayacağız. Türkiye’nin her yerine gençlerimizin doğduğu topraklarda kalmasını sağlayacağız. Gençlerimizin tarımı, çiftçiliği sevmesini sağlayacağız.”

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Sosyal destekler konusunda ne yapacaklarını da açıkladıklarını belirten Ali Babacan, “Devlet vatandaşın ayağına gidecek. Vatandaş kapı kapı sosyal destek almak için uğraşmayacak. Her aileye sosyal destek uzmanı görevlendireceğiz. Ülkenin sorunları büyük, gittikçe de büyüyor. Ekonomik sorunlar büyüyor ama ülkenin sorunları sadece ekonomi ile ilgili değil. Ekonominin temelinde ne var? Ekonominin temelinde hukuk, adalet, insan hakları, özgürlükler ve demokrasi var. O temeli sağlam atmazsan, bu binayı ayakta tutamazsın. Türkiye’de şu anda bir Kürt sorunu var biliyorsunuz. Bizde içindeyken ne diyorduk, Kürt sorunu var, bizim de sorunumuz var diyorduk. Ben buradan Erciş'ten Erdoğan'a da sesleniyorum, Bahçeli'ye de sesleniyorum. Kürt sorunu var mı yok mu? Gelin burada Erciş’te, bizim Kürt vatandaşlarımıza soruyorum. Buradan çağrı yapıyorum. Eşit vatandaşlık temelinde çözeceğiz, eşit vatandaşlık bu ülkenin her bir vatandaşını devlet aynı samimiyetle kucaklamak zorunda, başka türlü bu ülkenin birliğini ve beraberliği sağlayamazsınız” diye konuştu.

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VATANDAŞTAN BABACAN'A TEPKİ: DİNİMİZE, NAMUSUMUZA SALDIRANLARLA BİRLİKTESİNİZ

Babacan yaptığı konuşmasının ardından bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. “Siz dine saldıranlarla birliktesiniz. Siz İslam’a saldıranlarla birliktesiniz. Siz burada, Zilan'da 18 bin insanı katleden CHP zihniyeti ile birliktesiniz. CHP zihniyeti dinime saldırıyor, İslam’a saldırıyor, namusuma saldırıyor ve siz onlarla birliktesiniz” diye tepki gösterdi.

Ali Babacan, açılışın ardından il merkezine geçti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Van Erciş Ali Babacan
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