Vapurda başını cama yaslayınca protez saçı cama yapıştı! Sosyal medyayı eğlendiren görüntüler... "Ne desem bilemedim"

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü Çemgelköy vapurunda yaşanan tuhaf bir olaya ev sahipliği yaptı. Görüntüler, "Çengelköy vapurunda bir vatandaşın kamerasına yansıyan görüntü" notuyla paylaşıldı. Görüntülerde bir adamın kafasını vapurun camına yasladığı ve çekmek istediğinde protez saçının cama yapıştığı görüldü.

O anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ne desem bilemedim" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Olur böyle şeyler" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı, "Yazık cidden" yorumunda bulundu.