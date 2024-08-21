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    4. Vapurda başını cama yaslayınca protez saçı cama yapıştı! Sosyal medyayı eğlendiren görüntüler... "Ne desem bilemedim"

    Vapurda başını cama yaslayınca protez saçı cama yapıştı! Sosyal medyayı eğlendiren görüntüler... "Ne desem bilemedim"

    21.08.2024 14:57
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    21.08.2024 14:57
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcılar arasında popüler oldu. Vapurda bir vatandaş başını cama yaslayınca ilginç bir an yaşandı. Camdan kafasını çekmek isteyen adamın protez saçı cama yapıştı. O anlar sosyal medyada viral olmayı başardı.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü Çemgelköy vapurunda yaşanan tuhaf bir olaya ev sahipliği yaptı. Görüntüler, "Çengelköy vapurunda bir vatandaşın kamerasına yansıyan görüntü" notuyla paylaşıldı. Görüntülerde bir adamın kafasını vapurun camına yasladığı ve çekmek istediğinde protez saçının cama yapıştığı görüldü.

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    O anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ne desem bilemedim" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Olur böyle şeyler" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı, "Yazık cidden" yorumunda bulundu.

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    Express
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    sosyal medya Çengelköy vapur
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