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Vasiyetiniz, vasiyetimizdir! MSB, şehit askerlerin görüntülerini paylaştı, Türkiye ağladı

04.12.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) "İşte Türk askeri budur! Mehmetçik budur!" notuyla paylaştığı video Türkiye'yi ağlattı. Şehit askerler Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, Piyade Astsubay Yusuf Ataş ve Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit'in vasiyetlerinin yer aldığı görüntüler sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

Türkiye, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerlerin acısını hala yaşarken; Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) paylaştığı videoyu izleyen herkesin gözleri doldu. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 25 Kasım'da bölücü teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan Onur Öztürkmen'in, arkadaşlarına bıraktığı son sözleri, Cem Adrian'ın "Kül" şarkısı eşliğinde seslendirildi. Görüntüde, şu ifadeler yer aldı:

"KIYAFETLERİMİ YOKSULLARA VERİN"

"Erken ölürsem, canımdan çok sevdiğim 2, 3 arkadaşım var. Beni o gece yalnız bırakmasınlar. Hakkım 1 kişi hariç herkese helaldir. Tüm kıyafetlerimi yoksul insanlara verin. Fakirlik nedir bilirim. Anneme sonradan söyleyin, bu haberi kaldıramaz. Yaşayamadığım bir gençliğim var benim, doğru düzgün gülemediğim."

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"LÖSEMİLİ BİR KIZIN MASRAFLARINI ÜSTLENİN"

MSB'nin videosunda, 1 Ekim'de şehit olan Yusuf Ataş'ın, "Eğer ölürsem bir lösemili kız çocuğunun bütün masraflarını karşılayın hayatı boyunca." şeklindeki sözlerini içeren görüntüsü de paylaşıldı.

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Bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 28 Kasım'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yiğit'in, görevi sırasında "Anneler Günü" dolayısıyla annesine duygularını dile getirdiği görüntülere de yer verildi.

ZEYBEK OYNADIĞI GÖRÜNTÜLER DE YER ALDI

Pençe-Kilit Operasyonunda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'in görev yaptığı bir bölgede zeybek oynarken çekilen görüntüler de videonun sonunda yer aldı.

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"VASİYETİNİZ, VASİYETİMİZDİR"

MSB, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İşte Türk askeri budur. Mehmetçik budur. Onlar hayattayken de şehadete yürürken de kendini düşünmez. Daima devleti, milleti ve insanlık için yaşar. Son nefeslerini verirken bile gerideki mazlumu, mağduru, düşünür. Vasiyetiniz, vasiyetimizdir. Şehitlerimize rahmetle." ifadeleri kullanıldı.

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