MAGAZİN

Vatan Şaşmaz’ın görüntülerini sızdıran kişilerin cezası belli oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.05.2018 15:26 | Son Güncelleme

Vatan Şaşmaz, eski manken ve model Filiz Aker tarafından 27 Ağustos 2017'de Beşiktaş'ta bulunan bir otelde vurularak hayata gözlerini yummuştu. Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in cesetlerinin görüntüsünü sızdıran polis memurunun ve videoyu parayla satmaya yeltenen Didem Çolak'ın cezası belli oldu.

Vatan Şaşmaz’ın görüntülerini sızdıran kişilerin cezası belli oldu

Oyuncu Vatan Şaşmaz bir dönem aşk yaşadığı eski manken Filiz Aker tarafından otelde öldürülmüştü. Şaşmaz'ı öldüren Aker aynı silahla intihar etmişti. İddiaya göre o odaya giren polislerden F.K. ceset görüntülerini video kaydına aldı.

Bu görüntüyü daha sonra 8 emniyet görevlisinden oluşan bir WhatsApp grubuna ve eşi S.K.'ya gönderdi. S.K. da bu görüntüyü aile üyelerinin bulunduğu WhatsApp grubunda paylaştı. Polisin kayınbiraderi Y.Y. de görüntüyü kız arkadaşı oyuncu Didem Çolak'a gönderdi. Çolak ise görüntüyü bazı basın kuruluşlarına para karşılığında satmaya çalıştı.

Bunun üzerine polis memuru F.K., eşi S.K., eşinin kardeşi Y.Y. ve Didem Çolak gözaltına alınıp ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldılar. Savcılık ceset görüntülerini çekip başkalarıyla paylaşan ve ihraç edilen polis memuru hakkında 2 yıldan 7 yıla kadar, görüntüleri satmaya çalışan oyuncu Didem Çolak hakkında ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istendi.

E-YDS sonuçları açıklandı!E-YDS sonuçları açıklandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan misafir öğrencilere müjdeCumhurbaşkanı Erdoğan'dan misafir öğrencilere müjde
24 Haziran seçimiyle ilgili flaş gelişme!24 Haziran seçimiyle ilgili flaş gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
vatan şaşmaz görüntü ceza

En Çok Okunan Haberler

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Ödüllü oyuncu Selen Uçer Çukur dizisine katılıyor!

Ödüllü oyuncu Selen Uçer Çukur dizisine katılıyor!

Petshoptan köpek satın aldı, gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı

Petshoptan köpek satın aldı, gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı

Star yazarı Nuh Albayrak'tan Bahçeli'ye: İktidar oldun da bizim mi haberimiz yok

Star yazarı Nuh Albayrak'tan Bahçeli'ye: İktidar oldun da bizim mi haberimiz yok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cem Yılmaz sorulan garip soruya bakın ne dedi

Cem Yılmaz sorulan garip soruya bakın ne dedi

Kaygısızlar'ın 'Burcu'sunun son halini görenler tanıyamadı

Kaygısızlar'ın 'Burcu'sunun son halini görenler tanıyamadı

'Bülent arabayı E5’te kenara çekip 10 dakika ağladı'

'Bülent arabayı E5’te kenara çekip 10 dakika ağladı'

Serdar Bilgili'ye babalık davası! Nazlı Çelik'le yeni evliyken...

Serdar Bilgili'ye babalık davası! Nazlı Çelik'le yeni evliyken...

Çağla Şıkel estetikli mi?

Çağla Şıkel estetikli mi?

Gwyneth Paltrow'dan çıplak Anneler Günü paylaşımı!

Gwyneth Paltrow'dan çıplak Anneler Günü paylaşımı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.