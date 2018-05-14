Vatan Şaşmaz’ın görüntülerini sızdıran kişilerin cezası belli oldu

Oyuncu Vatan Şaşmaz bir dönem aşk yaşadığı eski manken Filiz Aker tarafından otelde öldürülmüştü. Şaşmaz'ı öldüren Aker aynı silahla intihar etmişti. İddiaya göre o odaya giren polislerden F.K. ceset görüntülerini video kaydına aldı.

Bu görüntüyü daha sonra 8 emniyet görevlisinden oluşan bir WhatsApp grubuna ve eşi S.K.'ya gönderdi. S.K. da bu görüntüyü aile üyelerinin bulunduğu WhatsApp grubunda paylaştı. Polisin kayınbiraderi Y.Y. de görüntüyü kız arkadaşı oyuncu Didem Çolak'a gönderdi. Çolak ise görüntüyü bazı basın kuruluşlarına para karşılığında satmaya çalıştı.

Bunun üzerine polis memuru F.K., eşi S.K., eşinin kardeşi Y.Y. ve Didem Çolak gözaltına alınıp ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldılar. Savcılık ceset görüntülerini çekip başkalarıyla paylaşan ve ihraç edilen polis memuru hakkında 2 yıldan 7 yıla kadar, görüntüleri satmaya çalışan oyuncu Didem Çolak hakkında ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istendi.

