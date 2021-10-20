Vatandaştan Babacan'a tepki: AK Parti olmasa kimse seni davarına çoban tutmazdı

Esnaf ziyareti için Ankara’nın Kahramankazan ilçesine gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, pazar ziyareti esnasında vatandaşların sert tepkisi ile karşılaştı. Babacan, tepkilere cevap vermeye çalışırken zor anlar yaşadı.

"SENİ DAVAR ÇOBANI TUTAN OLMAZDI"

Pazarda Ali Babacan ile karşılaşan bir vatandaş, “Allah akıl fikir versin, seni davar çobanı tutan olmazdı. Sen AK Parti’de itibar kazandın. AK Parti’nin karşısına geçince kime hizmet edeceksin” diye tepki gösterirken, Babacan da vatandaşa, “Ben üç nesildir ticaret yapan bir ailenin çocuğuyum. Memleketi yönetmedik mi yıllarca, hadi yönetsin şimdi, niye yapamıyor?” ifadeleriyle cevap verdi. Vatandaş ise Babacan’a, “Sen anca çarşaf satmayı bilirsin, git çarşafını sat” dedi.

Bir başka vatandaş ise Ali Babacan’a, “Şimdi durum çok çok iyi, biz senden, Meral’den ve Kılıçdaroğlu’ndan kurtulduğumuz zaman bu Türkiye kurtulur. Siz hendek kurmaya çalışıyorsunuz giden arabaya” diye tepki gösterdi. Ali Babacan tepki gösteren vatandaşa “Kendi arabayı devirdi” diye cevap verince vatandaş, “Arabayı sen devirdin. Şu memleketin huzurunu bozmaya kimsenin hakkı yok. Siz hendek olmayın yeter” dedi.

Ali Babacan’a tepki gösteren bir başka vatandaş ise, “Önce çalıştın iyiydi, şimdi mi kötü mü oldu Tayyip Erdoğan? Nankör olma. Seni bu hale getiren Tayyip Erdoğan. Sen nankörsün” ifadelerini kullandı.

"BEN SİZİ ESKİDEN DİNLERKEN RAHATLARDIM"

Tepkilerin ardı arkası kesilmezken, bir başka vatandaş da, “Ben sizi eskiden dinlerken rahatlardım. Şimdi artık kızıyorum size. Sürüden ayrılanı kurt yer derler bizim köylerde” dedi.

Ali Babacan, sohbet ettiği bir vatandaşın “Siz Kılıçdaroğlu’na payanda mı olacaksınız, yoksa kendi başınıza mı gideceksiniz?” sorusuna “Biz şu anda bir ittifakta değiliz, yalnız başına yürüyoruz. Geleceği Allah bilir” ifadeleriyle cevap verdi.

Başka bir vatandaş ise, “Ahmet Davutoğlu ile siz dönerek bu memleketi mağdur edemezsiniz. 15 Temmuz’da eğer ki sokaklara çıkmasıydı Afganistan gibi olacaktık” ifadeleriyle tepki gösterdi. (İHA)



