Vatanım Sensin 50. bölüm fragmanı! Hilal vuruluyor mu?

Vatanım Sensin'in 50. bölümü nefesleri kesecek! Hilal, Yunan askerlerinden kaçarken vurulacak mı? Leon, canından çok sevdiği Hilal'i kurtarmayı başarabilecek mi?

VATANIM SENSİN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İzmir’i Filippos’a teslim etmeyen Türkler, İnönü’den gelen ikinci zafer haberiyle bir müjde daha almışlardır! !Harbin henüz bitmediğinin farkında olan Azize ise civar köylerdeki muhtaç kadınlara yardım edebilmek için dostlarıyla yola düşer. Bu yolda, mağlubiyetin etkisiyle çığrından çıkmış Yunan askerleriyle karşı karşıya gelecektir. İnönü hezimeti yüzünden şehre gelen Yunan Kralı Konstantin, Filippos’a ordunun geri çekilmesini emreder.

Bu gelişmeyle umutlanan Cevdet, kaçan Yunan ordusuna nihai darbeyi indirmek için İsmet Paşa’yla görüşüp taarruz için doğru zamanın geldiğini söyler. Lakin son anda ortaya çıkardığı bir bilgi, her şeyden habersiz İzmir’e doğru yürüyen Türk Ordusu'nun kaderini tayin edecektir.

Vatanım Sensin, heyecan dolu yeni bölümüyle 29 Mart Perşembe 20.00'de