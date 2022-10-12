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vcruntime140 dll hatası nasıl çözülür? Vcruntime140 dll hatası nedir, neden olur?

12.10.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Windows işletim sisteminin klasörleri içinde yer alan ve türlü programların veya oyunların Windows işletim sistemi ile uyum sağlayabilmesi konusunda sisteme destek olan bir kod kaynak kitaplığı vardır. Bu kitaplık vcruntime140 dll adı ile anılır. Ancak türlü sebepler nedeniyle hata verebilir veya bozulabilir. Hatayı çözmek için bazı adımları uygulamak yeterli olacaktır. Vcruntime140 dll hatası neden olur, çözümü nedir?

vcruntime140 dll hatası nasıl çözülür? Vcruntime140 dll hatası nedir, neden olur?

İçindekiler

  • Vcruntime140 dll hatası çözümü nedir?
  • Vcruntime140 dll hatası nasıl çözülür?
  • Vcruntime140 dll dosyası nereye atılır?

Bilgisayarlardaki sistem klasörlerinde o bilgisayarın işletim sistemi ile bilgisayara yüklenen programlar veya oyunlar arasındaki uyumu sağlayan kod kaynak kitaplığı bulunur. Windows işletim sistemi kullanılan bilgisayarlarda bu görevi Vcruntime140 dll dosyası üstlenmiştir.

Windowds / System 32 isimli klasörde vcruntime140 dll ve benzeri dosyalar vardır. DLL, İngilizce Dynamic Link Library ifadesinin kısaltılmış halidir. Dll uzantılı bu dosyalar zamanla bozulabilirler. Bazen de kullanıcılar yanlışlıkla bu dosyaları silebilir. Böyle bir durum oluştuğunda sistem vcruntime140 dll hatası verecektir. Bu hatanın çözümü için çeşitli adımlar uygulanmalıdır.

Vcruntime140 dll hatası çözümü nedir?

Kullanıcının kullanıcı hatası kaynaklı ya da başka herhangi bir sebeple vcruntime140 dll ile karşılaştığı durumlar olabilir. Ekranda görünen "vcruntime140 dll eksik" ya da " vcruntime140 dll dosya yolu bulunamıyor" uyarılarından biri, bu hata ile karşılaşıldığını gösterir.

Bu hata mesajı ile karşılaşıldığı zaman uygulanabilecek çözümlerin başında yeniden yükleme işlemi gelir. Bilgisayardaki Microsoft Visual C ++ yeniden dağıtabilir dosyaları güncelleyerek sorunu düzeltmek mümkün olabilir.

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Vcruntime140 dll hatası nasıl çözülür?

vcruntime140 dll hatası ile karşılaşıldığı durumlar için olası çözüm yöntemleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Sorunlu olduğu tespit edilen programı silerek yeniden yükleme yapmak.
  • sfc / scannow komutunu kullanmak: Bu işlem için cmd komut istemcisinin çalıştırılması gerekir. Komut çıkan pencereye yazılır.
  • Microsoft Visual C ++ Yeniden Dağıtılabilir dosyasını yeniden yüklemek: Bazı riskler barındıran bu yöntem en sık tercih edilen çözümler arasında yer almaz. Güvenliği riske atma ihtimali olan bir işlemdir.
  • vcruntime140 dll dosyasını manuel olarak elle yüklemek.

Bu işlemler uygulandıktan sonra bilgisayar yeniden başlatılmalı ve sorunun giderilip giderilmediği kontrol edilmelidir.

Başka bir seçenek de programın üreticisine başvurmaktır. Programın alındığı üretici ile iletişime geçmek de kesin çözüme ulaştırabilecek seçeneklerden biridir.

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Vcruntime140 dll dosyası nereye atılır?

Vcruntime140 dll dosyaları Windows isimli klasörün içinde bulunan System 32 klasörü içine atılmalıdır. 32 bit ya da 64 bit için dosya isimleri farklılık gösterir.

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