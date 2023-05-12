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Ve seçim göçü başladı! Biletler şimdiden tükendi: Otogarlar, tren garları ve havalimanları doldu taştı

12.05.2023 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, pazar günü yapılacak seçimlere odaklandı. Seçime az bir süre kala seçim göçü de başladı. Otogarlar doldu taştı. Hafta sonu için otobüs, tren ve uçak biletlerinin hepsi şimdiden tükendi. Büyük depremlerin ardından birçok seçmen de şehir değiştirmişti. Onlar da seçim için memleketlerine dönmeye başladı. Depremzedelerin biletlerini AFAD ücretsiz olarak karşılarken, özellikle hafta sonu büyükşehirlerden Anadolu'ya yoğun bir seyahat trafiği bekleniyor.

Ve seçim göçü başladı! Biletler şimdiden tükendi: Otogarlar, tren garları ve havalimanları doldu taştı

Seçim nedeniyle deprem bölgesine ve Anadolu'ya büyük göç başladı. Otogarlar doldu taştı. Hafta sonu için otobüs, tren ve uçak biletlerinin hepsi şimdiden tükendi.

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SEÇİM GÖÇÜ BAŞLADI! EK SEFERLER KONULDU

Türkiye pazar günü sandık başına gidiyor. Birçok seçmen de memleketlerinde oy kullanacak. Otogarlarda, tren garlarında ve havalimanlarında yoğunluk başladı. Otobüs firmalarında tüm biletler neredeyse satıldı. Siyasi partiler de otobüs kiralama seçeneğine yönelince otobüslerde boş koltuk bulmak da zorlaştı. Seçim seferberliğinde firmalar ek seferleri hizmete soktu.

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DEPREMZEDELERİN BİLETLERİNİ AFAD KARŞILIYOR

Show Haber'in haberine göre büyük depremlerin ardından birçok seçmen de şehir değiştirmişti. Onlar da memleketlerine dönmeye başladılar. Onların otobüs biletlerini AFAD, ücretsiz olarak karşılıyor. Özellikle hafta sonunda büyükşehirlerden Anadolu'ya yoğun bir seyahat trafiği bekleniyor.

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

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