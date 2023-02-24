Kanal D’nin, yapımını Most Production, yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği yeni dizisi“Veda Mektubu'nun tanıtımları büyük yankı uyandırdı. Güçlü oyuncu kadrosu ve gerçek bir aşka dayanan hikâyesiyle merak uyandıran dizinin ne zaman başlayacağı da merak konusu oldu. Veda Mektubu kimin hikayesi, konusu ne? Veda Mektubu oyuncuları kimler, hangi gün yayınlanacak? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte konu hakkında ayrıtılı bilgiler...

VEDA MEKTUBU KİMİN HİKAYESİ, KONUSU NE?

Gerçek bir aşk hikâyesinden uyarlanan “Veda Mektubu”nun büyük merak uyandıran konusu şöyle: Bir mektup yıllar önce Alanur ve Ziya’nın ayrılmasına neden olur. Âşıkları birbirinden koparan zaman bu kez, çocukları üzerinden onları karşı karşıya getirir.

İzleyiciye “Geçmişi geri almak mümkün mü”, “Geçmişin kırgınlıkları silinir mi” gibi pek çok soruyu sorgulatacak “Veda Mektubu”nun ilk tanıtımı atmosferi, iddialı kostümleri ve anlatım diliyle büyük beğeni topladı.

VEDA MEKTUBU NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ GÜN?

Göz dolduran kadrosu ve gerçek bir aşka dayanan hikayesi ile ilgi uyandıran dizi, 27 Şubat Pazartesi günü ilk bölümü ile izleyicisinin karşısına çıkacak.

VEDA MEKTUBU OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş’ın oturduğu, hikâyesini Gamestory, senaryosunu ise Deniz Akçay’ın kaleme aldığı “Veda Mektubu”nun oyuncu kadrosunda;

Nurgül Yeşilçay

Selim Bayraktar

Rabia Soytürk

Emre Kıvılcım

Bennu Yıldırımlar

Hakan Karsak

Ümmü Putgül

Hande Elaman

Hazar Motan

Ahmet Kaynak

Elif Çakman

Kerem Alp Kabul

Asya Kasap

Elif Uslusoy

Deniz Altan

Elena Viunova

