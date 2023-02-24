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Veda Mektubu kimin hikayesi, konusu ne? Veda Mektubu oyuncuları kimler, hangi gün yayınlanacak?

24.02.2023 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Veda Mektubu dizisi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Kanal D’nin, yapımını Most Production, yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği yeni dizisi Veda Mektubu tanıtımlarıyla büyük ilgi gördü. Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çeken dizi hakkında araştırmalar da hız kazandı. Peki, Veda Mektubu kimin hikayesi, konusu ne? Veda Mektubu oyuncuları kimler, hangi gün yayınlanacak? İşte yeni dizi hakkında tüm merak edilenler...

Veda Mektubu kimin hikayesi, konusu ne? Veda Mektubu oyuncuları kimler, hangi gün yayınlanacak?

Kanal D’nin, yapımını Most Production, yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği yeni dizisi“Veda Mektubu'nun tanıtımları büyük yankı uyandırdı. Güçlü oyuncu kadrosu ve gerçek bir aşka dayanan hikâyesiyle merak uyandıran dizinin ne zaman başlayacağı da merak konusu oldu. Veda Mektubu kimin hikayesi, konusu ne? Veda Mektubu oyuncuları kimler, hangi gün yayınlanacak? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte konu hakkında ayrıtılı bilgiler...

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VEDA MEKTUBU KİMİN HİKAYESİ, KONUSU NE?

Gerçek bir aşk hikâyesinden uyarlanan “Veda Mektubu”nun büyük merak uyandıran konusu şöyle: Bir mektup yıllar önce Alanur ve Ziya’nın ayrılmasına neden olur. Âşıkları birbirinden koparan zaman bu kez, çocukları üzerinden onları karşı karşıya getirir.

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İzleyiciye “Geçmişi geri almak mümkün mü”, “Geçmişin kırgınlıkları silinir mi” gibi pek çok soruyu sorgulatacak “Veda Mektubu”nun ilk tanıtımı atmosferi, iddialı kostümleri ve anlatım diliyle büyük beğeni topladı.

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VEDA MEKTUBU NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ GÜN?

Göz dolduran kadrosu ve gerçek bir aşka dayanan hikayesi ile ilgi uyandıran dizi, 27 Şubat Pazartesi günü ilk bölümü ile izleyicisinin karşısına çıkacak.

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VEDA MEKTUBU OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş’ın oturduğu, hikâyesini Gamestory, senaryosunu ise Deniz Akçay’ın kaleme aldığı “Veda Mektubu”nun oyuncu kadrosunda;

Nurgül Yeşilçay
Selim Bayraktar
Rabia Soytürk
Emre Kıvılcım
Bennu Yıldırımlar
Hakan Karsak
Ümmü Putgül
Hande Elaman
Hazar Motan
Ahmet Kaynak
Elif Çakman
Kerem Alp Kabul
Asya Kasap
Elif Uslusoy
Deniz Altan
Elena Viunova

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Nurgül Yeşilçay Oyuncu

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