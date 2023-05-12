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Veda Mektubu'nun Seher'i Bennu Yıldırımlar'ın kızı da oyuncu çıktı! ''Annesinin kopyası''

12.05.2023 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaprak Dökümü'nde hayat verdiği Fikret karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Bennu Yıldırımlar şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Veda Mektubu dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkıyor. Güzelliği ve oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan ünlü oyuncunun kızı da kendisi gibi oyuncu çıktı.

Veda Mektubu'nun Seher'i Bennu Yıldırımlar'ın kızı da oyuncu çıktı! ''Annesinin kopyası''

Bir dönemin efsane dizisi Yaprak Dökümü'nde hayat verdiği Fikret karakteriyle hafızalarımıza kazınan Bennu Yıldırımlar şimdilerde başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk ve Emre Kıvılcım'ın yer aldığı Veda Mektubu dizisinde Seher karakterine hayat veriyor.

Bennu Yıldırımlar

Başarılı oyunculuk performansıyla dikkat çeken Bennu Yıldırımlar'ın özel hayatı da merak ediliyor. 53 yaşındaki başarılı oyuncu, 1995 yılında kendisi gibi oyuncu Bülent Emin Yarar ile dünya evine girdi. Çiftin 1999 yılında 'Ada'ismini verdikleri kızları dünyaya geldi.

Ada Yarar 1

Bennu Yıldırımlar ve Bülent Emin Yarar çiftinin 24 yaşındaki kızı da anne babası gibi oyuncu çıktı. Annesinin izinden giden Ada Yarar'ın sosyal medya paylaşımlarına ''Annesinin kopyası'', ''Aynı annesi'', ''Annesine çok benziyor'' gibi yorumlar yapıldı.

Ada Yarar 2

Annesi ile 2 yaşından itibaren tiyatro izleyemeye giden Ada Yarar bu sebeple oyunculuğa merak sardı. Lise eğitimini tamamladıktan sonra üniversite eğitimini oyunculuk üzerine tamamladı. Genç yaşta tiyatro oyunculuk kariyerine başladı.

Ada Yarar 3

2008 yılında çocuklar için İş Sanat çatısı altında düzenlenen 'Bir Sergiden Tablolar' isimli klasik müzik gösterisinde sahne aldı.

Ada Yarar 4

Aynı zamanda '3. Tekil Şahıs' tiyatro oyununda rol aldı. Eğitimine devam eden Ada Yarar, tiyatro çalışmalarını da sürdürmeyi ihmal etmiyor.

Ada Yarar 5

eşi ve kızı

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