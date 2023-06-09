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  4. Veda Mektubu'nun yıldızı Rabia Soytürk sütyensiz pozuyla yorum yağmuruna tutuldu

Veda Mektubu'nun yıldızı Rabia Soytürk sütyensiz pozuyla yorum yağmuruna tutuldu

09.06.2023 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde Veda Mektubu dizisinde Aslı karakterine hayat veren Rabia Soytürk başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim Instagram hesabından paylaştığı sütyensiz pozuyla beğeni topladı.

Veda Mektubu'nun yıldızı Rabia Soytürk sütyensiz pozuyla yorum yağmuruna tutuldu

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Bennu Yıldırımlar, Emre Kıvılcım gibi isimlerin yer aldığı Veda Mektubu dizisinde Aslı karakterine hayat veren Rabia Soytürk iddialı ve cesur tarzıyla dikkat çekiyor. Soytürk, bu defa sütyensiz paylaşımıyla beğeni yağmuruna tutuldu.

Siyah derin sırt ve göğüs dekolteli elbisesiyle poz veren ünlü isme; 'Şu güzelliğe bak', 'Çok güzelsin', 'Melek gibi', 'Bu güzellik halis mi?' gibi yorumlar yapıldı.

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Canlandırdığı her karakterle büyük beğeni toplayan Rabia Soytürk 11 Mart 1996 tarihinde doğdu.

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Sağlık Koleji'nin Hemşirelik bölümününden mezun olan ünlü isim Sadri Alışık Kültür Merkezinde tiyatro ve oyunculuk eğitimi aldı.

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Rabia Soytürk Şahsiyet dizisinde Süveyda karakterine hayat verdi. Gülperi dizisi ve Özgür Dünya filmi kadrosunda da yer aldı. Benim Adım Melek dizisinde Defne'yi oynadı.

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Son olarak Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Karaca Hatun'a hayat veren ünlü isim Duy Beni dizisindeki Ekim karakteriyle büyük çıkış yakaladı.

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