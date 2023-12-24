Vedat Milor'dan çarpıcı itiraf! "Garip bir olay" dedi, uyarısı gündem oldu: "İzleyiciye rezil olmayın!"

Vedat Milor, Twitter hesabında dikkat çeken bir itirafta bulundu. 'Tadına Doyamadım' programında garip bir olay yaşadığını vurgulayan Milor, lokantacı ile aralarında geçen ilginç diyaloğa da yer verip "Siz olsanız ne yapardınız?" diye sordu.

'FIRINIMIZ ODUN ATEŞİ' DEDİ AMA...

Ünlü isim paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Teve2'de 'Tadına Doyamadım' programında karşıma çıkan garip bir olay!

Lokantacı: 'Fırınımız odun ateşi.'

Ben: 'Hayret tadından belli değil.'

Kameraman: 'Vedat Bey biz fırını çektik. Doğal gaz.'

Ben: 'Bu bölümü tekrar doğrusunu söyleyip çekelim ki izleyiciye rezil olmayın.'

Siz olsaydınız ne yapardınız?"

VEDAT MİLOR'UN AÇIKLAMASI SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Ünlü gıda eleştirmeninin sorusuna takipçilerinden yanıt geldi.

İşte o yorumlardan bazıları:

"Adamın lafı. Görüntü ve sizin olayı açıkça söylemenizdir doğrusu. Belki dili sürçmüştür düzeltir. Düzeltmezse de onun problemidir."

"Orada keserdim programı. Mekanı terk ederdim. Yalan söyleyen yarın müşterilerine yine yalan söyler."

"Programı olduğu gibi yayınlar ve sonunda da kendi sesinizle 'Fırıncı bize böyle söyledi ama gerçek bu!' diye açıklardım. Avrupa’da çoğu gıda eleştirmeni güzellikleri söylediği gibi olumsuzlukları da çok net söylüyorlar… Size de bu yakışır…"







