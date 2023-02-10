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Vedat Milor'den enkaz altında kalan Taha Duymaz hakkında açıklama! "Hayatta olma ihtimali var..."

10.02.2023 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremde enkaz altında kalan fenomen Taha Duymaz’ın sevenleri yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. Yemek videoları ile üne kavuşan ve fenomen olan Taha Duymaz yaşadığı Hatay’da depreme yakalandı. Duymaz ile ilgili son açıklama gastronomi yazarı ve yemek eleştirmeni Vedat Milor’den geldi.

Vedat Milor'den enkaz altında kalan Taha Duymaz hakkında açıklama! "Hayatta olma ihtimali var..."

Fenomen Taha Duymaz ve ailesi, Hatay’ı da etkileyen depremin ardından enkaz altında kaldı. Acı haberi ünlü fenomenin ablası Semiha Duymaz sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, Taha Duymaz'ın olduğu enkaza AFAD'ın geldiğini bildirmişti. CZN Burak yeni açıklamasında son durumu paylaşırken, Vedat Milor'den ise heyecanlandıran bir açıklama geldi.

“HAYATTA OLMA İHTİMALİ VAR”

Vedat Milor, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Taha Duymaz ve ailesi için acil termal kamera ve ses kayıt cihazı gerektiği söylendi. Bina hayat üçgeni şeklinde yıkıldığından o binada yaşayanların hayatta olma ihtimali var. Adres: Akevler Mahallesi, 432 sokak 2/2 BEDİ SABUNCU ORTAOKULU YANI, ANTAKYA” dedi.

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CZN BURAK’TAN YENİ AÇIKLAMA

CZN Burak sosyal medya hesabından yaptığı yeni açıklamada "Arkadaşlar vinç geldi. Dünden beri AFAD çalışıyor. Allah razı olsun. Devam ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Yeni açıklamasında ise, “Taha kardeşimizi enkazdan çıkaracağız inşallah. Malesef 8 katlı bir binanın giriş katında halasının evinde kardeşi Melek ve Umut ile depreme yakalandığı için diğer katlarda da insanlar olduğu için hemen ulaşım sağlanamıyor.” dedi.

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Taha Duymaz sosyal medya ele

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