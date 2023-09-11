Vedat Milor 'patlıcan' dedi, Sarıgül durur mu! Bakın nasıl seslendi

Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı tartışmasından sonra 'patlıcan' tartışması başlatan Vedat Milor sosyal medyayı salladı. Vedat Milor'un 'patlıcan yemekten sıkılan, hayattan sıkılmış demektir' sözleri sosyal medyayı ikiye böldü.

Sosyal medyada çok aktif olan CHP Erzincan milletvekili Sarıgül, bu sefer de Vedat Milor'un gündemine daldı. Patlıcan sohbetinden Erzincan'a bağlayan Sarıgül, Milor'a meydan okudu.

Mustafa Sarıgül kimsenin anlam veremediği paylaşımında "Sende en iyi ne varsa, dostuna onu ver. Mevlana" başlığıyla paylaştığı videoda şunları dedi:

"Sevgili Vedat, bak canım kardeşim sana bir şey söyleyeyim: Senin canın can da Erzincan'ın ki patlıcan mı? Bırak patlıcanı, gel can Erzincan'a da tulum peynirini gör, Çimin'in üzümünü gör, Kemah'ın tuzunu gör Vedat Vedat Vedat..."



