Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Vefat eden adamın cenazesinde bir anda gözleri açıldı! Yas tutanlar ne yapaacağını bilemedi: "Yaşam mücadelesi mi veriyor?"

Vefat eden adamın cenazesinde bir anda gözleri açıldı! Yas tutanlar ne yapaacağını bilemedi: "Yaşam mücadelesi mi veriyor?"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
28.01.2025 09:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ölen adamın aniden gözlerini açması sonucu cenaze töreninde kaos yaşanmasına neden oldu. Yas tutanlar duruma anlam veremezken bir çoğu adamın hayata geri döndüğünü düşünerek hastaneye götürmeyi teklif etti.

Vefat eden adamın cenazesinde bir anda gözleri açıldı! Yas tutanlar ne yapaacağını bilemedi: "Yaşam mücadelesi mi veriyor?"

MYNET|DIŞ HABERLER Dominik Cumhuriyeti'ndeki bir cenaze töreninde tabutun içindeki adamın aniden gözlerini açması görenleri şaşkına çevirdi. Cenaze töreninde bulunanlardan bazıları "Bakın onları açıyor bile" ifadelerini kullandı. Bir başkası ise "Yaşam mücadelesi veriyor mu, kim bilir?" dedi. Hatta bazı aile üyeleri, onu hastaneye götürmek için ambulans çağırmayı bile önerdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcıları olayın sonrasında bazıları algılanan göz hareketlerinin cep telefonu ışıklarından kaynaklanmış olabileceğini ileri sürerken, diğerleri bunun ölümden sonra meydana gelebilecek kas aktivitesi olabileceğini öne sürdü. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Ölümden sonra kas hafızası, bazı cesetlerde kendini gösterir." yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu cep telefonu meşalelerinin yansıması, tekrar bak" diye karşılık verdi.

İlginizi Çekebilir

Geri aldığında gördüklerine inanamadı: "Duygusal bir hareketti"

Geri aldığında gördüklerine inanamadı: "Duygusal bir hareketti"

 Hızlı treninin tuvaletine girip saatlerce çıkmadı! Kapıyı kırıp içeri girdiler...

Hızlı treninin tuvaletine girip saatlerce çıkmadı! Kapıyı kırıp içeri girdiler...

 150 bin lirayla alışverişe çıktı! Neler aldı, neler alamadı?

150 bin lirayla alışverişe çıktı! Neler aldı, neler alamadı?

 6 yıl boyunca sadece et ve tereyağ yedi! "25 kilo verdim, boyum uzadı"

6 yıl boyunca sadece et ve tereyağ yedi! "25 kilo verdim, boyum uzadı"

 Yangınları önceden tahmin etmişti! "Bunun olacağını biliyordum"

Yangınları önceden tahmin etmişti! "Bunun olacağını biliyordum"
Anahtar Kelimeler:
Dominik Cumhuriyeti cenaze
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
2 milyon TL'lik konut kredisinin ödemesi netleşti! 'Karı koca çalışsa...'

2 milyon TL'lik konut kredisinin ödemesi netleşti! 'Karı koca çalışsa...'

Ünlü menajer Ayşe Barım tutuklandı! Evinde ve iş yerinde bakın ne çıktı

Ünlü menajer Ayşe Barım tutuklandı! Evinde ve iş yerinde bakın ne çıktı

Bakan Memişoğlu talimat verdi! Kamu hastanelerine kapsamlı teftiş başlatıldı

Bakan Memişoğlu talimat verdi! Kamu hastanelerine kapsamlı teftiş başlatıldı

Berke Özer'den Galatasaray açıklaması! "Keşke yapmasaydım..."

Berke Özer'den Galatasaray açıklaması! "Keşke yapmasaydım..."

Vefat eden adamın cenazesinde bir anda gözleri açıldı

Vefat eden adamın cenazesinde bir anda gözleri açıldı

Öğrenci evinin mutfağı olay oldu! Şoke eden görüntülere yorum yağdı...

Öğrenci evinin mutfağı olay oldu! Şoke eden görüntülere yorum yağdı...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.