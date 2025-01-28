Vefat eden adamın cenazesinde bir anda gözleri açıldı! Yas tutanlar ne yapaacağını bilemedi: "Yaşam mücadelesi mi veriyor?"

MYNET|DIŞ HABERLER Dominik Cumhuriyeti'ndeki bir cenaze töreninde tabutun içindeki adamın aniden gözlerini açması görenleri şaşkına çevirdi. Cenaze töreninde bulunanlardan bazıları "Bakın onları açıyor bile" ifadelerini kullandı. Bir başkası ise "Yaşam mücadelesi veriyor mu, kim bilir?" dedi. Hatta bazı aile üyeleri, onu hastaneye götürmek için ambulans çağırmayı bile önerdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcıları olayın sonrasında bazıları algılanan göz hareketlerinin cep telefonu ışıklarından kaynaklanmış olabileceğini ileri sürerken, diğerleri bunun ölümden sonra meydana gelebilecek kas aktivitesi olabileceğini öne sürdü. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Ölümden sonra kas hafızası, bazı cesetlerde kendini gösterir." yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu cep telefonu meşalelerinin yansıması, tekrar bak" diye karşılık verdi.