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  4. Vefat eden büyükannesinin 1150 parçadan oluşan tuzluk ve karabiberlik koleksiyonunu sergiledi! Tüm odaya yayıldı: "Aklım başımdan gitti"

Vefat eden büyükannesinin 1150 parçadan oluşan tuzluk ve karabiberlik koleksiyonunu sergiledi! Tüm odaya yayıldı: "Aklım başımdan gitti"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
24.01.2025 15:58
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Rachel Whitten isimli bir kadın sosyal medyadan vefat eden büyükannesinin 1150 parçadan oluşan koleksiyonunu gösterdi. Tuzluk ve karabiberlik koleksiyonu kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti. Koleksiyonun toplam değerinin ne kadar olduğu kesin olarak bilinmese de en değerli parçasının 150-200 dolar arasındaki çilek motifli baharat seti.

Vefat eden büyükannesinin 1150 parçadan oluşan tuzluk ve karabiberlik koleksiyonunu sergiledi! Tüm odaya yayıldı: "Aklım başımdan gitti"

MYNET|DIŞ HABERLER 80 yaşında hayatını kaybeden Sharon Tidwell, annesinden miras kalan birkaç tuzluk ve karabiberliğin ardından kendisine ait bir koleksiyon yapmaya karar verdi. 40 yaşında koleksiyon yapımına başladığını söyleyen Tidwell 80 yaşında vefat ettiğinden birbirinden değişik tarzda 1150 parça bulunuyordu. Rachel şimdiye kadar onlarca seti evlerine götürdüler ve diğerlerini de meraklılara bağışlamayı veya satmayı planlıyorlar.

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Sharon'un 33 yaşındaki torunu Rachel Whitten büyükannesinin vefatından sonra evde koleksiyonu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı ve sosyal medyadan tanıtmak istedi. Koleksiyondan haberdar olduğunu söyleyen Whitten, "Tuzluk ve karabiberlik takımlarını sevdiğini biliyorduk. Gördükçe satın alıyordu. Ancak kaç tan olduklarına dair bir fikrimiz yoktu. Koleksiyonun büyüklüğünü görünce aklım başımdan gitti." dedi.

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ABD'nin Arkansas eyaletine bağlı Rover kentinde yaşayan Whitten büyükannesinin evine girdiğinde büyülendiğini söylerken, "Sanki bir müzeye adım atmış gibiydim. Bunları mükemmel bir şekilde sıralamıştı. Hepsinin bir hikayesi olduğuna eminim" diye konuştu.

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