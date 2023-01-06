Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Vefat eden karısının silikondan heykelini yaptırdı! “Onun vasiyetini yerine getirdim”

Vefat eden karısının silikondan heykelini yaptırdı! “Onun vasiyetini yerine getirdim”

06.01.2023 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’ın Kaikhali bölgesinde yaşayan 65 yaşındaki Tapas Sandilya, merhum eşi İndrani’nin ölmeden önceki arzusunun yerine getirerek karısının birebir gerçek boyutlarda bir silikon heykelini yaptırdı. Evlerindeki salıncakta oturan heykel için 2.500 sterlin (yaklaşık 55 bin 957 TL) harcayan adam bu heykelin eşinin vasiyeti olduğunu söyledi.

Vefat eden karısının silikondan heykelini yaptırdı! “Onun vasiyetini yerine getirdim”

Hindistan’ın Kaikhali bölgesinde yaşayan 65 yaşındaki Tapas Sandilya, koronavirüsten vefat edene eşinin gerçeğe yakın bir silikon heykelini yaptırdı. Görenlerin gerçek zannettiği heykel Sandilya’ın evindeki salıncakta ellerini bağlamış bir şekilde oturuyor. 46 yaşındaki heykeltıraş Subimal Das tarafından yapılan heykel tam 30 kilogram ağırlığında ve yapımı tam 6 ay sürdü. Heykele İndrani’nin oğlunun düğününde giydiği ipek sarı elbisesi giydirildi.

KARISININ İSTEĞİNİ YAPTI

2

The Times of İndia’da yer alan habere göre, koronavirüs pandemisinin ikinci dalgasında hastanede tedavi altına alınan İndrani vefat ettiğinde tek başınaydı.

3

Sandilya yerel basına yaptığı açıklamada, “On yıl önce Mayapur'daki Iskcon tapınağını ziyaret ettik ve tarikatın kurucusu AC Bhaktivedanta Swami'nin gerçekçi heykeline hayranlık duymadan duramadık. İndrani benden önce ölürse benzeri bir heykel yaptırmamı istemişti. Onun vasiyetini yerine getirdim” dedi.

İlginizi Çekebilir

Aşık olduğu öğrencisiyle evlenmek için cinsiyet değiştirdi!

Aşık olduğu öğrencisiyle evlenmek için cinsiyet değiştirdi!

 Karısı ve sevgilisini yatak odasında bastı! Gerçek ortaya çıktı

Karısı ve sevgilisini yatak odasında bastı! Gerçek ortaya çıktı

 84 yaşındaki kadını mezarından çıkartıp tecavüz ettiler

84 yaşındaki kadını mezarından çıkartıp tecavüz ettiler

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
6 Ocak Cuma: TV yayın akışı...6 Ocak Cuma: TV yayın akışı...
‘Japon Mia Khalifa’ olarak ünlendi! Yeni aşkının peşine düştü‘Japon Mia Khalifa’ olarak ünlendi! Yeni aşkının peşine düştü
Şaşırtan cinsellik itirafı! “Birlikte uyumayı bıraktığımızdan beri..."Şaşırtan cinsellik itirafı! “Birlikte uyumayı bıraktığımızdan beri..."
Anahtar Kelimeler:
Heykel Hindistan

En Çok Okunan Trend Haberler

Seks işçisi şoke etti! “Müşterimle otelde eşine basıldık!”

Seks işçisi şoke etti! “Müşterimle otelde eşine basıldık!”

10 yıl önce gömülmüştü! Mezarından çıkartıp...

10 yıl önce gömülmüştü! Mezarından çıkartıp...

84 yaşındaki kadını mezarından çıkartıp tecavüz ettiler

84 yaşındaki kadını mezarından çıkartıp tecavüz ettiler

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Mutfakların gözdesi oldu! En trend hashtagler listesinde başı çekiyor!

Mutfakların gözdesi oldu! En trend hashtagler listesinde başı çekiyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.