Vefat eden karısının silikondan heykelini yaptırdı! “Onun vasiyetini yerine getirdim”

Hindistan’ın Kaikhali bölgesinde yaşayan 65 yaşındaki Tapas Sandilya, koronavirüsten vefat edene eşinin gerçeğe yakın bir silikon heykelini yaptırdı. Görenlerin gerçek zannettiği heykel Sandilya’ın evindeki salıncakta ellerini bağlamış bir şekilde oturuyor. 46 yaşındaki heykeltıraş Subimal Das tarafından yapılan heykel tam 30 kilogram ağırlığında ve yapımı tam 6 ay sürdü. Heykele İndrani’nin oğlunun düğününde giydiği ipek sarı elbisesi giydirildi.

KARISININ İSTEĞİNİ YAPTI

The Times of İndia’da yer alan habere göre, koronavirüs pandemisinin ikinci dalgasında hastanede tedavi altına alınan İndrani vefat ettiğinde tek başınaydı.

Sandilya yerel basına yaptığı açıklamada, “On yıl önce Mayapur'daki Iskcon tapınağını ziyaret ettik ve tarikatın kurucusu AC Bhaktivedanta Swami'nin gerçekçi heykeline hayranlık duymadan duramadık. İndrani benden önce ölürse benzeri bir heykel yaptırmamı istemişti. Onun vasiyetini yerine getirdim” dedi.