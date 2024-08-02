Vekillerin o pozuna tepki gösterdi! Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı

MYNET-Sokak hayvanları ile ilgili düzenlemeler içeren ve kamuoyunda tepkilere neden olan 17 maddelik "Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" geçtiğiniz günlerde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Yasa'nın kabul edilmesine ise bazı ünlü isimlerden tepkiler gecikmedi. Bu isimlerden biri de Berna Laçin oldu. Laçin, teklifin kabul edilmesinin ardından bazı vekillerin verdiği pozu paylaşarak tepkisini gösterdi.

'LANETLİSİNİZ'

Laçin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Kürsüsü, Başkanlık Divanı ve milletvekillerinin bulunduğu fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlayarak, "Utançla hatırlanacaksınız Lanetlisiniz" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sabah Gazetesi'nden Dilhan Dumanoğlu'nun haberine göre; ünlü ismin bu ifadeleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Türkiye Büyük Millet Meclisini Alenen Aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatıldı.