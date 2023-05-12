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Veliler dikkat! Yönetmelik değişti, o ücretlerin tamamı kaldırıldı

12.05.2023 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği değişti. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların beslenme, temizlik hizmetleri ve eğitim programının uygulanmasına yönelik materyaller için alınan ücretler artık alınmayacak. Çocukların devamsızlık durumlarında ise veli önce e-posta ve sms ile bilgilendirilecek, sonra yazılı uyarı gönderilecek. İşte detaylar...

Veliler dikkat! Yönetmelik değişti, o ücretlerin tamamı kaldırıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, okul öncesi eğitim kurumlarında özürsüz olarak aralıksız 5 gün devamsızlık yapan çocuğun durumu veliye e-posta veya kısa mesaj yoluyla bildirilecek. 10 gün okula devam etmeyen çocuğun velisi okul müdürlüğünce gönderilen yazıyla uyarılacak.

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O ÜCRETLERİN TAMAMI KALDIRILDI

Okul öncesi eğitim hizmeti, resmi okul öncesi eğitim kurumlarında ücretsiz olmaya devam edecek. Ayrıca okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların beslenme, temizlik hizmetleri ve eğitim programının uygulanmasına yönelik materyaller için alınan ücretler artık alınmayacak.

Beslenme saatlerinde çocuklara refakat etmek zorunda olan öğretmen ve yardımcı personel okuldaki yemek hizmetinden ücretsiz yararlanacak. Günlük yemek ücretini ilgili hesaba haftalık veya aylık peşin olarak yatırmaları kaydıyla okulun diğer çalışanları da yemek hizmetinden faydalanabilecek.

Okul öncesi eğitim kurumlarındaki okul-aile birliği iş ve işlemlerinde, her muhasebe kaydının tevsik edici (ispatlayıcı) bir belgeye dayanması, mali sonuç doğuran her işlemin muhasebe kayıtlarında gösterilmesi ve Bakanlıkça kurulan merkezi bilgi sistemine (TEFBİS) kayıt edilmesi zorunlu hale geldi.

Yönetmelik değişikliğiyle eklenen geçici maddeye göre, okul öncesi aidat hesaplarının kapatılması kapsamında, 1 Temmuz 2023 itibarıyla okul yönetiminin velilerden alınan aylık ücret için kamu bankalarından birinde açtığı okul öncesi aidat hesaplarında bulunan bakiye okul-aile birliği hesabına aktarılacak.

AA

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resmi gazete Okul öncesi eğitim

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