VERMEM SENİ ELLERE 4. BÖLÜM! Vermem Seni Ellere hangi gün bu akşam var mı? ATV dizileri ve yayın akışı

ATV ekranlarında yaz sezonunda yayınlanacak olan Vermem Seni Ellere dizisi geçen hafta yayınlanan üçüncü bölümü ile ekran yolculuğunu sürdürüyor. İlk bölümden itibaren izleyicinin beğenisini toplayan dizinin dördüncü bölümü araştırılıyor. Vermem Seni Ellere dizisinde yöresel konulara da yer verilecek. Başrollerinde Buse Meral ve Emre Bey'in rol aldığı dizinin nasıl şekilleneceği oldukça merak ediliyor. İşte ATV'nin iddialı yapımı Vermem Seni Ellere 4. bölüm ve 9 Temmuz ATV yayın akışı...

VERMEM SENİ ELLERE HANGİ GÜN, BU AKŞAM VAR MI?

Bu akşam ATV'nin sevilen dizisi Vermem Seni Ellere 4. bölüm ile ekrana gelecek. Kadrosunda Emre Bey ve Buse Meral dışında Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar, Bahtiyar Engin, Burak Can, Sina Özer, Şeyma Peçe, İpek Özağan, Kayhan Açıkgöz, Esin Gündoğdu, Meriç Özkaya, Duygu Kum, Berk Artıran gibi isimlerin de olduğu dizi, oldukça sevildi.

VERMEM SENİ ELLERE KONUSU NEDİR?

Güçlü oyuncu kadrosu ve ilgi çekici hikayesiyle yakında ekranlara damga vurmaya hazırlanan dizi; dağların, derelerin, yaylaların özgür kızı Zeliş'le her türlü maceranın ve aksiyonun tutkunu Mehmet'in hikayesini anlatıyor.

9 TEMMUZ ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Ateş Kuşları

10:00 Charlie'nin Melekleri

12:15 Üvey Anne

16:40 Terminatör

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Vermem Seni Ellere

