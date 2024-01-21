Victoria Beckham kocası David Beckham'ın buz banyosunu paylaştı! Görenler çıplak sandı

Victoria Beckham sık sık eşi David Beckham'ın ilginç anlarını paylaşarak dikkat çekiyor. Victoria Beckham bu sefer Cotswolds'taki evlerinden paylaşım yaptı.

48 yaşındaki eski futbolcu, hafta sonu Instagram'da açık hava spasında poz verirken sabahı soğukta geçirdiğini açıkladı.

Sadece beyaz külot ve bir bere şapkayla poz veren ünlü futbolcu, ağrıyan kasları hafiflettiği ve bağışıklık sistemini harekete geçirdiği söylenen buz banyosunda titrerken dikkat çekti.

49 yaşındaki Victoria eşinin o hallerini 'Ellerini sıcak tutuyor [fıstık emojisi]' notuyla paylaştı.

Ayrıca David Beckham ise fotoğrafa "Bugün burası 3 derece, pazar günü dinlenme günü için mükemmel" yorumunda bulundu. Eski futbolcunun pozlarını görenler ise "Bir an çıplak sandım" yorumlarında gecikmedi.





