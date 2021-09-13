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Victoria's Secret eski modeli Bridget Malcolm: 3 gün yemek yemedim ve...

13.09.2021 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralyalı model Bridget Malcolm, eskiden çalıştığı dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria's Secret'ın kadınları sömürdüğünü ve aşırı zayıf olmaları konusunda baskı yaptığını söyledi. Malcolm, zayıf kalmak için aç kaldığını, sadece suyla beslendiğini ve sağlığının bozulduğunu anlattı.

Victoria's Secret eski modeli Bridget Malcolm: 3 gün yemek yemedim ve...

Victoria's Secret ile 2015 ve 2016 yıllarında çalışan Bridget Malcolm, katıldığı bir televizyon programında şirketin sömürü politikası hakkında açıklamalarda bulundu. Şirketin aşırı zayıf olmaları için kendilerine baskı yaptığını söyleyen Malcolm, "Yeme bozukluğum vardı, kaygı giderici ilaçlarla ayakta duruyordum, sürekli panik atak geçiriyordum ve bitkindim" dedi.

29 yaşındaki Malcolm, yetersiz beslenmeden dolayı fiziksel ve mental çöküş yaşadığını anlatarak "Acımazdı. O şirket ben ve diğer birçok kadın için sömürücüydü. Kadınları kontrol ediyordu" diye konuştu.

Zayıf kalma baskısı nedeniyle bir keresinde 3 gün boyunca yemek yemediğini ve sadece su içtiğini belirten model, "Yemek yemeden geçirebildiğim en uzun süre üç gündü. Bayılmaya başladığım için yemek zorunda kaldım ve bunun için bile kendime kızdım çünkü beş gün aç kalmayı hedeflemiştim" ifadelerini kullandı.

Podyumda gülümserken görülse de aslında 'bir ölü gibi' olduğunu söyleyen Malcolm, 2017'nin başında yetersiz beslenme nedeniyle gücünün tükendiğini ve bir merdiveni bile 10 dakika çıkabildiğini fark ettiğinde bu işi bırakmaya karar verdiğini söyledi.


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