Victoria’s Secret meleği Elsa Hosk derin göğüs dekoltesiyle büyüledi! Ceketinin önünü açıp koltuğa uzandı

İsveçli dünyaca ünlü model Elsa Hosk sosyal medyadaki iddialı tarzıyla dikkat çekiyor. Birbirinden cesur pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü model bu defa derin göğüs dekolteli tarzıyla nefes kesti.

Etek ceket kombini yapan Elsa Hosk ceketinin içine beyaz derin dekolteli bir bluz giymeyi tercih etti.

Koltuğa uzanarak pozlar veren ünlü modelin bu gönderisine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Ünlü modele sosyal medyada; 'İnanılmaz görünüyorsun', 'İlham veriyorsun', 'Büyüleyicisin', 'Her zamanki gibi çok güzelsin' yorumları yapıldı.

Elsa Anna Sofie Hosk Kasım 1988 yılında doğdu. Birçok ünlü marka için çalışan İsveçli model ve şu anki Victoria's Secret meleklerinden biridir.

Ünlü model 2011'den 2018'e kadar Victoria's Secret için modellik yaptı.Ayrıca markanın, yan kuruluşu PINK'in birçok kampanyasında yer aldı.

2015 yılında 10 yeni Victoria's Secret meleğinden biri olarak ilan edildi.







