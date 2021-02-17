Viggo Mortensen, yeniden Aragorn olmaya çok hevesli

Viggo Mortensen, 20 yıl önce Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği'nde Aragorn olarak rol aldı. Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin yıldızı Viggo Mortensen, yaptığı bir açıklamayla teklif gelirse yeniden Aragorn'u canlandırmak istediğini söyledi. 'Tolkien'in evreni sonsuzdur' diyen Mortensen, seve seve yeniden Aragorn olurum dedi.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİSİ HAKKINDA KONUŞTU

Yaklaşan Yüzüklerin Efendisi dizisi hakkında ne düşündüğü sorulduğunda Viggo Mortensen, ne yaptıkları hakkında pek bir şey bilmediğini itiraf etti.

Aragorn şunları söyledi: “Yeni Zelanda'da çektiklerini biliyorum, bu yüzden oradaki insanlardan, özellikle de Peter Jackson ve ekibinden faydalandıklarını varsayıyorum. Filmi çekenin [JA] Bayona olduğunu biliyorum ve o çok iyi bir yönetmen. Tüm bildiğim bu. Ekipte kimin olduğunu bile bilmiyorum. Tolkien'de hangi açıdan baktıklarını veya Tolkien arazisinin onlara hangi açıdan çekim yapmalarına izin verdiğini bilmiyorum. Ben bile bilmiyorum. Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum ama görmeyi dört gözle bekliyorum.”



