Vildan Atasever ve Mehmet Erdem aşkı sona erdi

2020’nin ekim ayından bu yana aşk yaşayan ikiliden Vildan Atasever, sosyal medya hesabından Mehmet Erdem’i takip etmeyi bıraktı.
Şimdilerde Payitaht Abdülhamid dizisinde Saliha Sultan karakterini canlandıran güzel oyuncu, 2020’nin haziran ayında nişanlısı Erdem Akdemir ile ayrılmıştı.
Nişanlısından ayrıldıktan kısa bir süre sonra Mehmet Erdem’le yeni bir aşka yelken açan Vildan Atasever, hayranlarını üzdü.
İlişkilerini gözden uzakta yaşamayı tercih eden çiftin ayrılığı sonrası gelecek açıklama merakla bekleniyor. (Magazinburada)
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