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Vildan Atasever ve Mehmet Erdem aşkı sona erdi

08.01.2021 14:53 | Son Güncelleme:
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Vildan Atasever ve Mehmet Erdem aşkı sona erdi

2020’nin ekim ayında aşk yaşamaya başlayan oyuncu Vildan Atasever ile müzisyen Mehmet Erdem'in aşkı kısa sürdü. İşte sürpriz ayrılığın perde arkası...

2020’nin ekim ayından bu yana aşk yaşayan ikiliden Vildan Atasever, sosyal medya hesabından Mehmet Erdem’i takip etmeyi bıraktı.

ARADIĞI MUTLULUĞU YİNE BULAMADI

Şimdilerde Payitaht Abdülhamid dizisinde Saliha Sultan karakterini canlandıran güzel oyuncu, 2020’nin haziran ayında nişanlısı Erdem Akdemir ile ayrılmıştı.

Nişanlısından ayrıldıktan kısa bir süre sonra Mehmet Erdem’le yeni bir aşka yelken açan Vildan Atasever, hayranlarını üzdü.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

İlişkilerini gözden uzakta yaşamayı tercih eden çiftin ayrılığı sonrası gelecek açıklama merakla bekleniyor. (Magazinburada)

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