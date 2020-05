Virüslerle savaşmak ve yenilenmek için: Antioksidanlar

ANTİVİRAL ETKİLİ VE ANTİOKSİDAN ZENGİNİ C VİTAMİNİ

C vitamini çok önemli bir antioksidan olmasının yanı sıra son yapılan çalışmalarla gösterilmiştir ki, önemli bir antiviraldir. Yani iki taraflı koruma sağlar. Hücreyi gelen hasara karşı onarıp güçlü tutarken, bir taraftan da virüslerin vücuda giriş yerleri olan mukozaların sağlamlığını artırır. Bu yüzden salgın durumlarında ve virüslere karşı korunmada C vitamininin yeri önemlidir. Bu durumlarda dışarıdan takviye edici gıda desteği ve vitamin almak önem kazanır.

Ancak buradaki kritik fark bu etkiyi destekleyen içeriklerle formülize edilmiş olmasıdır. Bağışıklık ve hücre hasarında kollajenlerin yeri de günümüzde gittikçe artmaktadır. Burada adı geçen tip 2 kollajendir. Tip 2 kollajen ile C vitamini ve Çinko beraberliği etkiyi artırmaktadır.

C vitamini açısından besinlerden özellikle nar; potasyum ve demir minerali ile C vitamini açısından çok zengin bir meyve olup, B1, B2 vitaminleri ile kalsiyum ve fosfor minerallerini de barındırır. Cilt için de son derece güçlü bir antioksidan etkisi olan C vitamini, DNA hasarına karşı cildi korurken, erken yaşlanma karşıtıdır ve bağışıklık sistemini de güçlendirir