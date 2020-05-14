Virüslerle savaşmak ve yenilenmek için: Antioksidanlar

Hücreyi yenileme ve tamir etme gücüne sahip özel bileşikler olan, yaş ilerledikçe vücuttaki oranları düşen antioksidanların hangi gıdalarda bulunduğu hakkında bilgiler veren Dr. Seran Göçer, merak edilenleri bizler için anlattı. HANGİ BESİNLERDE YER ALIR? Hücrelerdeki hasarı azaltmaya yardımcı olan kırmızı renkli meyve sebze grubunda yer alan besinlerin içinde; domates, kuşburnu, kırmızı ahududu, greyfurt, kırmızı pancar, kırmızı lahana, kırmızı biber, kırmızı turp, kırmızı soğan antioksidanlar içerisinde en zengin olanlarıdır. Yapılan bir çalışmada; %1 resveratrol (kırmızılarda bolca bulunan anti-oksidan madde) antioksidan gücü ile %1 idebenon ile karşılaştırılmıştır. Idebenon da güçlü bir antioksidandır. Buna rağmen çalışma; resveratrolun, idebenondan 17 kat daha fazla antioksidan kapasiteye sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır. Resveratrol ise üzüm çekirdeği olmak üzere kırmızı meyve ve sebzelerde öncelikli olarak bulunur. Faydaları ise çevresel hasarlara karşı cildi korumak, ince çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü iyileştirmek ve kuruluğu azaltarak cilt dokusunda yumuşama sağlamaktır.

ANTİVİRAL ETKİLİ VE ANTİOKSİDAN ZENGİNİ C VİTAMİNİ C vitamini çok önemli bir antioksidan olmasının yanı sıra son yapılan çalışmalarla gösterilmiştir ki, önemli bir antiviraldir. Yani iki taraflı koruma sağlar. Hücreyi gelen hasara karşı onarıp güçlü tutarken, bir taraftan da virüslerin vücuda giriş yerleri olan mukozaların sağlamlığını artırır. Bu yüzden salgın durumlarında ve virüslere karşı korunmada C vitamininin yeri önemlidir. Bu durumlarda dışarıdan takviye edici gıda desteği ve vitamin almak önem kazanır. Ancak buradaki kritik fark bu etkiyi destekleyen içeriklerle formülize edilmiş olmasıdır. Bağışıklık ve hücre hasarında kollajenlerin yeri de günümüzde gittikçe artmaktadır. Burada adı geçen tip 2 kollajendir. Tip 2 kollajen ile C vitamini ve Çinko beraberliği etkiyi artırmaktadır. C vitamini açısından besinlerden özellikle nar; potasyum ve demir minerali ile C vitamini açısından çok zengin bir meyve olup, B1, B2 vitaminleri ile kalsiyum ve fosfor minerallerini de barındırır. Cilt için de son derece güçlü bir antioksidan etkisi olan C vitamini, DNA hasarına karşı cildi korurken, erken yaşlanma karşıtıdır ve bağışıklık sistemini de güçlendirir