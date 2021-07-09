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Vivo Y53s 4G duyuruldu! İşte özellikleri ve fiyatı

09.07.2021 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, Y53s 4G modelini görücüye çıkardı. Telefon MediaTek Helio G80 işlemci ile destekleniyor.

Vivo Y53s 4G duyuruldu! İşte özellikleri ve fiyatı

Vivo Y53s 5G'yi geçtiğimiz ay duyurmuştu. Çinli akıllı telefon üreticisi, Vivo Y53s 5G'nin ardından Vivo Y53s 4G modelini lanse etti.

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VIVO Y53S 4G'NİN ÖZELLİKLERİ

Vivo Y53s 4G, 6.58 inç Full HD+ LCD bir ekran ile geliyor. Ekran yenileme hızı 4G modelinde 90 Hz'den 60 Hz'e düşürülmüş durumda. Buna ek olarak 128 GB dahili depolama ve 8 GB RAM (+ 3G sanal RAM) sunan telefon, MediaTek Helio G80 işlemci ile destekleniyor. 33W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil ile gelen Vivo Y53s 4G'nin ön kamerası ise 16 MP çözünürlüğünde. Telefon, Android 11 tabanlı Funtouch OS 11.1'i çalıştırıyor.

Vivo Y53s 4G

Y53s 4G'nin arka tarafında bizleri üçlü bir kamera kurulumu karşılıyor. Bu kameralar sırasıyla 64 MP ana kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü olarak görev yapıyor. Vivo Y53s 4G ayrıca bir USB Type-C bağlantı noktası, microSD kart girişi ve yan kenarına yerleştirilmiş bir parmak okuyucusu ile birlikte geliyor.

VIVO Y53S 4G'NİN FİYATI

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Vivo Y53s 4G'nin fiyatı Vietnam'da yaklaşık 255 euro olarak belirlenmiş durumda.

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