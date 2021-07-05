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Vivo’nun katlanabilir cihazı bu yıl piyasada olacak

05.07.2021 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ice Universe‘e göre, bir sonraki Vivo NEX telefonu, 2019 NEX 3/NEX 3 5G’nin beklenen halefi olan NEX 5 olmayacak. Bunun yerine, üreticinin ilk katlanabilir cihazı olan Vivo NEX Fold geliyor.

Vivo’nun katlanabilir cihazı bu yıl piyasada olacak

NEX Fold’un geleceğini onaylayan kişilerin sayısı birden fazla. Display Supply Chain Consultants (DSCC) CEO’su Ross Young, bir tweet'te bu cihazın gelişine değindi. Cihazın panel boyutu açısından en büyük katlanır cihaz olması bekleniyor. Bu, iç ekranının sırasıyla 8.01 inç ve 8.0 inç olan Mi MIX Fold ve Mate X2’den daha büyük olacağı anlamına geliyor.

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Ayrıca cihazın Ocak ayında beklendiği de ortaya çıktı. Ancak yine de lansman tarihi hakkında şu an net bir şey demek zor.

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BİRAZ DAHA BEKLEMEK GEREKEBİLİR

NEX Fold aslında bu yıl piyasaya sürülebilir ancak Ocak ayına kadar satın alma işlemleri gerçekleşmeyecek. Ocak ayında, büyük olasılıkla CES 2022’de küresel bir lansmandan önce bu yıl Çin’de ilk kez piyasaya sürülmesi olasılığı da var.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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