Viyana'da eğitim alıp Kayseri'de hayata geçirdi! Menekşe Koyuncu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! "Ezel Bey" deyince...

Kenan İmirzalıoğu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Menekşe Teyze yarışmada adından söz ettirdi. Kayseri'den katılan Menekşe Koyuncu sSolucan gübresi üreticisi olduğunu belirttti.

Viyana'da eğitim aldığını ifade eden Menekşe Koyuncu, "Solucan gübresi üreticisiyim ben aynı zamanda. Devletimizin vermiş olduğu destek kapsamında eğitime katıldım. 500 kişilik sınav yapıldı 10 kişi birinci seçildi bizi Viyana'ya eğitime getirdiler. Eğitimden gelince de bana solucan gübresi verdiler. Herkes bunu yapabilir bunu söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Bağlık ve bahçelik bir yerde yaşıyorum. Tarım ve hayvancılıkla geçim sağlanıyor. Ben ev hanımıyım. Tarlada eşime ve kardeşime yardımcı oluyorum" diyen Menekşe Teyze yarışmaya başlarken "Hoşbulduk Ezel bey" deyince Kenan İmirzalıoğşu'nu güldürdü.

NE KADAR KAZANDI?

Yarışmanın altıncı sorusunda karşına 'İlahi Komedya' adlı klasik eserin yazarı kimdir?' sorusu çıktı. Menekşe Koyuncu joker hakkı kalmadığı için yarışmadan çekilme kararı aldı. 30 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.





