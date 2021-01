Vize seyahat severlerin önündeki pasaporttan sonra gelen en önemli engel. Hem maddi hem manevi olarak etkiliyor. Yok bu ülke bana vize verecek mi, vizem çıkmazsa biletim yanar mı stresi, yok 3 aylık çıktı, her seyahat için yeniden ödeme yapma durumu insanın hevesini kırıyor. O nedenle vizesiz gidilebilen ülkeler her zaman gözbebeğimiz oluyor. Hele bir de o ülkeler bize yakınsa tadından yenmiyor. O nedenle Balkanlar her zaman en iyi seçenekler arasında yer alıyor. İşte seyahat dostu, vizesiz Balkan ülkeleri listesi 2021.

VİZESİZ BALKAN ÜLKELERİ 2021

MAKEDONYA

Makedonya vize istiyor mu?

2021 yılında vizesiz gidilen Balkan ülkeleri listemize Makedonya ile başlıyoruz. Makedonya, Türk vatandaşlarından Umuma Mahsus (Bordo), Hususi (Yeşil), Hizmet (Gri) ve Diplomatik (Siyah) pasaport sahipleri 90 günü aşmayan ziyaretleri için vize talep etmiyor.

Makedonya’ya giriş yapmak için sınır kapısında ibraz edilmesi gereken bazı evraklar bulunuyor. Talep edilebilecek evraklar şu şekilde:

Pasaport (En az 6 ay geçerliliği olan)

Seyahat masrafları için gerekli miktarda nakit (Günlük en az 50 EUR)

Otel vb. konaklama yeri rezervasyonları

Gidiş-dönüş biletleri

Seyahat sağlık sigortası

Varsa davetiye

Üsküp ve Ohrid Makedonya'nın en turistik illerinden. Türkiye'den Üsküp'e sıklıkla uçuşlar düzenleniyor. Uçak biletleri de kampanya dönemlerinde Türkiye içi uçuş fiyatlarından bile uygun olabiliyor.