Vize seyahat severlerin önündeki pasaporttan sonra gelen en önemli engel. Hem maddi hem manevi olarak etkiliyor. Yok bu ülke bana vize verecek mi, vizem çıkmazsa biletim yanar mı stresi, yok 3 aylık çıktı, her seyahat için yeniden ödeme yapma durumu insanın hevesini kırıyor. O nedenle vizesiz gidilebilen ülkeler her zaman gözbebeğimiz oluyor. Hele bir de o ülkeler bize yakınsa tadından yenmiyor. O nedenle Balkanlar her zaman en iyi seçenekler arasında yer alıyor. İşte seyahat dostu, vizesiz Balkan ülkeleri listesi 2021.
Makedonya vize istiyor mu?
2021 yılında vizesiz gidilen Balkan ülkeleri listemize Makedonya ile başlıyoruz. Makedonya, Türk vatandaşlarından Umuma Mahsus (Bordo), Hususi (Yeşil), Hizmet (Gri) ve Diplomatik (Siyah) pasaport sahipleri 90 günü aşmayan ziyaretleri için vize talep etmiyor.
Makedonya’ya giriş yapmak için sınır kapısında ibraz edilmesi gereken bazı evraklar bulunuyor. Talep edilebilecek evraklar şu şekilde:
Üsküp ve Ohrid Makedonya'nın en turistik illerinden. Türkiye'den Üsküp'e sıklıkla uçuşlar düzenleniyor. Uçak biletleri de kampanya dönemlerinde Türkiye içi uçuş fiyatlarından bile uygun olabiliyor.
Arnavutluk vize istiyor mu?
Arnavutluk bizden vize istemiyor. Arnavutluk Cumhuriyetine seyahat edecek olan Türk vatandaşları; Umuma Mahsus (Bordo) Pasaport, Hizmet (Gri) Pasaportu, Hususi (Yeşil) Pasaport, Diplomatik (Siyah) Pasaport türlerinden herhangi birine sahip olması fark etmeden 180 gün içerisinde 90 gün süre ile vizeden muaflar.
Tiran Arnavut'lukun başkenti ve en büyük şehri. Türklerin de bu ülkede en sık ziyaret ettiği şehir. Osmanlı Devleti'nden kalma yapılar da olan şehri 2-3 günlük bir seyahatle keşfedebilirsiniz.
Sırbistan vize istiyor mu?
Sırbistan'a seyahat etmek isteyen; Umumi (Bordo), Hususi (Yeşil), Hizmet (Gri), Diplomatik (Siyah) pasaporta sahip tüm Türk vatandaşları,6 ay içerisinde 90 günü aşmamak kaydıyla seyahatlerini vizesiz olarak gerçekleştirebiliyorlar.
Seyahat dostu Sırbistan'ın gözlerinden öper, ilk fırsatta ziyaret ederim. Belgrad en sevilen vizesiz Balkan ülkelerinden biri. Novi Sad da en fazla Türk turisti ağırlayan şehirlerinden.
Karadağ vize istiyor mu?
Karadağ’a seyahat etmek istiyorsanız Umuma Mahsus (Bordo), Hizmet (Gri), Hususi (Yeşil) ve Diplomatik (Siyah) pasaport sahibiyseniz Türkiye ve Karadağ arasındaki Vize Muafiyeti Anlaşması kapsamında 180 gün içerisinde 90 günlük süreyi geçmemek kaydıyla vizeden muafsınız. Kotor, Budva en sık ziyaret edilen Karadağ şehirlerinden.
Bosna Hersek vize istiyor mu?
Bosna-Hersek ve Türkiye Cumhuriyeti arasında vize muafiyeti bulunuyor. Bu nedenle Bosna Hersek seyahatimiz için 180 gün içerisinde 90 gün süre ile vizeden muafız. Yaşasın vizesiz Balkan ülkeleri, yaşasın Bosna Hersek! Saraybosna ve Mostar gezilip görülecek güzelliklerle dolu.
Kosova vize istiyor mu?
Kosova vize istiyor mu diye sorarsanız seve seve hayır diyebilirim. Ülkemiz ile Kosova arasında 2009'da imzalanan “Türkiye ile Kosova arasında Vize Muafiyeti Anlaşması” uyarınca, iki ülke vatandaşları 6 ay içinde 90 günlük seyahatleri için vizeden muaf. Priştine en çok seyahat ettiğimiz Kosova şehri. Osmanlı'dan kalma yapıları, tarihi yerleri ile görülmeye değer bir Balkan şehri.
Okuyucu Yorumları 0 yorum