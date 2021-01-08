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Vizesiz Balkan ülkeleri listesi 2021

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 08.01.2021 10:04 | Son Güncelleme:
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Vizesiz Balkan ülkeleri listesi 2021

Pasaportsuz ve vizesiz gidilecek ülkeler elbette en sevdiklerimiz. Ama gezdik bitirdik, içimizdeki farklı ülkeleri, kültürleri görme isteği durdurulamıyorsa pasaport almaktan başka çaremiz kalmıyor. Pasaportu da aldık, o da cepte şimdi napıyoruz derseniz rotamızı Balkanlara oluşturuyoruz. Çünkü bazı canım Balkan ülkeleri bizden vize istemiyor ve bizi bir masraftan kurtarıyor. O güzelim vizesiz Balkan ülkeleri kollarını açmış, seyahat aşıklarını bekliyor.

Vize seyahat severlerin önündeki pasaporttan sonra gelen en önemli engel. Hem maddi hem manevi olarak etkiliyor. Yok bu ülke bana vize verecek mi, vizem çıkmazsa biletim yanar mı stresi, yok 3 aylık çıktı, her seyahat için yeniden ödeme yapma durumu insanın hevesini kırıyor. O nedenle vizesiz gidilebilen ülkeler her zaman gözbebeğimiz oluyor. Hele bir de o ülkeler bize yakınsa tadından yenmiyor. O nedenle Balkanlar her zaman en iyi seçenekler arasında yer alıyor. İşte seyahat dostu, vizesiz Balkan ülkeleri listesi 2021.

VİZESİZ BALKAN ÜLKELERİ 2021

MAKEDONYA

Makedonya vize istiyor mu?
2021 yılında vizesiz gidilen Balkan ülkeleri listemize Makedonya ile başlıyoruz. Makedonya, Türk vatandaşlarından Umuma Mahsus (Bordo), Hususi (Yeşil), Hizmet (Gri) ve Diplomatik (Siyah) pasaport sahipleri 90 günü aşmayan ziyaretleri için vize talep etmiyor.

makedonya

Makedonya’ya giriş yapmak için sınır kapısında ibraz edilmesi gereken bazı evraklar bulunuyor. Talep edilebilecek evraklar şu şekilde:

  • Pasaport (En az 6 ay geçerliliği olan)
  • Seyahat masrafları için gerekli miktarda nakit (Günlük en az 50 EUR)
  • Otel vb. konaklama yeri rezervasyonları
  • Gidiş-dönüş biletleri
  • Seyahat sağlık sigortası
  • Varsa davetiye

Üsküp ve Ohrid Makedonya'nın en turistik illerinden. Türkiye'den Üsküp'e sıklıkla uçuşlar düzenleniyor. Uçak biletleri de kampanya dönemlerinde Türkiye içi uçuş fiyatlarından bile uygun olabiliyor.

ARNAVUTLUK

Arnavutluk vize istiyor mu?
Arnavutluk bizden vize istemiyor. Arnavutluk Cumhuriyetine seyahat edecek olan Türk vatandaşları; Umuma Mahsus (Bordo) Pasaport, Hizmet (Gri) Pasaportu, Hususi (Yeşil) Pasaport, Diplomatik (Siyah) Pasaport türlerinden herhangi birine sahip olması fark etmeden 180 gün içerisinde 90 gün süre ile vizeden muaflar.

arnavutluk

Tiran Arnavut'lukun başkenti ve en büyük şehri. Türklerin de bu ülkede en sık ziyaret ettiği şehir. Osmanlı Devleti'nden kalma yapılar da olan şehri 2-3 günlük bir seyahatle keşfedebilirsiniz.

SIRBİSTAN

Sırbistan vize istiyor mu?
Sırbistan'a seyahat etmek isteyen; Umumi (Bordo), Hususi (Yeşil), Hizmet (Gri), Diplomatik (Siyah) pasaporta sahip tüm Türk vatandaşları,6 ay içerisinde 90 günü aşmamak kaydıyla seyahatlerini vizesiz olarak gerçekleştirebiliyorlar.

sırbistan

Seyahat dostu Sırbistan'ın gözlerinden öper, ilk fırsatta ziyaret ederim. Belgrad en sevilen vizesiz Balkan ülkelerinden biri. Novi Sad da en fazla Türk turisti ağırlayan şehirlerinden.

KARADAĞ

karadağ

Karadağ vize istiyor mu?
Karadağ’a seyahat etmek istiyorsanız Umuma Mahsus (Bordo), Hizmet (Gri), Hususi (Yeşil) ve Diplomatik (Siyah) pasaport sahibiyseniz Türkiye ve Karadağ arasındaki Vize Muafiyeti Anlaşması kapsamında 180 gün içerisinde 90 günlük süreyi geçmemek kaydıyla vizeden muafsınız. Kotor, Budva en sık ziyaret edilen Karadağ şehirlerinden.

BOSNA HERSEK

bosna hersek

Bosna Hersek vize istiyor mu?
Bosna-Hersek ve Türkiye Cumhuriyeti arasında vize muafiyeti bulunuyor. Bu nedenle Bosna Hersek seyahatimiz için 180 gün içerisinde 90 gün süre ile vizeden muafız. Yaşasın vizesiz Balkan ülkeleri, yaşasın Bosna Hersek! Saraybosna ve Mostar gezilip görülecek güzelliklerle dolu.

KOSOVA

kosova

Kosova vize istiyor mu?
Kosova vize istiyor mu diye sorarsanız seve seve hayır diyebilirim. Ülkemiz ile Kosova arasında 2009'da imzalanan “Türkiye ile Kosova arasında Vize Muafiyeti Anlaşması” uyarınca, iki ülke vatandaşları 6 ay içinde 90 günlük seyahatleri için vizeden muaf. Priştine en çok seyahat ettiğimiz Kosova şehri. Osmanlı'dan kalma yapıları, tarihi yerleri ile görülmeye değer bir Balkan şehri.


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