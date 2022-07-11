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Vodafone ödemeli arama nasıl yapılır? Vodafone SMS ve arama tuşu ile nasıl ödemeli atılır?

11.07.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vodafone faturalı ve faturasız hat sahipleri, aynı operatör içindeki numaraları ödemeli arayabilir. Vodefone ödemeli arama için birkaç yöntem vardır. Vodafone ödemeli arama nasıl yapılır? SMS gönderimi ya da arama tuşu kullanılarak yapılan ödemeli arama gerçekleştirmek için adım adım uygulanması gerekenler...

Vodafone ödemeli arama nasıl yapılır? Vodafone SMS ve arama tuşu ile nasıl ödemeli atılır?

İçindekiler

  • Vodafone'da ödemeli arama nasıl yapılır?
  • Vodafone ödemeli arama limiti ne kadar?
  • Vodafone ödemeli aramaları açma ve kapatma nasıl yapılır?

Vodafone ödemeli çağrı atma işlemleri için herhangi bir koşula gerek yok. Tüm Vodafone kullanıcıları istedikleri zaman ödemeli arama yapabilir. Yalnız Vodafone ödemeli arama işleminin gerçekleşmesi için aranan kişi tarafından ödemeli arama servisinin engellenmemiş olmak gerekir. Karşı taraf ödemeli arama servislerini kapattığı zaman aramalar gerçekleşmez. Ödemeli aramalarda bedeli aranan kişi öder. Aranan kişi, Vodafone ödemeli aramayı kabul ettiği takdirde ödemeyi yapmak zorunda kalır. Karşı taraf ödemeli aramaya onay vermezse görüşme sonlanır.

Vodafone'da ödemeli arama nasıl yapılır?

Vodafone ödemeli çağrı atma işlemi sadece aynı operatör içinde yapılır. SMS ve arama tuşu üzerinden Vodafone’da ödemeli aramalar gerçekleşir. Aramaların kolayca gerçekleşmesi için Vodafone ödemeli arama kodu kullanılır. Vodafone’da ödemeli arama nasıl atılır?

Vodafone’dan ödemeli arama yapmak için aşağıdaki yöntemlerden herhangi birinden yararlanılır:

Vodafone SMS ile ödemeli arama

  • Vodafone ödemeli arama işlemlerinde SMS yöntemi için öncelikle telefonun mesajlar kısmına girilir.
  • Mesajlar kısmındaki metin bölümüne aranacak kişinin numarası yazılır.
  • Numara yazıldıktan sonra 8040’a SMS gönderilir.
  • SMS gönderiminin arkasından karşı taraf ödemeli arama yapıldığına dair bilgi mesajı alır.
  • Karşı taraf mesaja onay verirse ödemeli arama gerçekleşir.

Vodafone arama tuşu ile ödemeli aramalar

  • Vodafone ödemeli arama yapmak için ilk olarak 135 kodu yazılır.
  • 135 kodunun arkasından aranacak kişinin telefon numarası başında sıfır olmadan yazılıp, aranır.
  • Örneğin; 1355XXXXXXXXX# şeklinde ödemeli arama yapılır.

Vodafone beni ara mesajı

  • Vodafone beni ara servisi üzerinden karşı tarafa mesaj gönderilebilir.
  • Mesaj sayfası üzerine “BENIARA” daha sonra araması istenilen numara yazılarak SMS gönderilir.
  • SMS gönderimiyle birlikte karşı tarafa direkt arama talebi gider.
  • Örnek; BENIARA 0544XXXXXXX yazılıp 8090’a mesaj gönderilir.

Vodafone beni ara servisi

  • Telefonun arama kısmına “149” ve aranacak kişinin numarası yazılır.
  • Örnek; 149 0544XXXXXXX# olarak tuşlanır ve arama yapılır.
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Vodafone ödemeli arama limiti ne kadar?

Vodafone’de ödemeli arama limiti vardır. Kullanıcılar, operatörün belirlediği ödemeli arama limitinin hepsini kullandığında kısıtlamaya tabi tutulur. Vodafone ödemeli arama limitinde görüşme süresini 10 dakikayı aşmayacak şekilde belirledi. Ödemeli arama 10 dakikayı aştığında otomatik olarak çağrı sonlanır.

Vodafone ödemeli arama limiti aynı numaralarda aylık 10 kez gerçekleşebilir. Bir ay için aynı numaraya 10 kez “beni ara mesajı” atılabilir. Aynı numara üzerine “beni ara mesajı” atıldıktan sonra bir ay içinde 10 defa ödemeli arama yapılabilir. Bir ayda “beni ara mesajı” ve ödemeli arama yapılırsa kullanıcı kısıtlama yaşar. Ay bitinceye kadar Vodafone ödemeli arama işlemi yapamaz.

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Vodafone ödemeli aramaları açma ve kapatma nasıl yapılır?

Vodafone hat kullanıcısı isterse ödemeli aramayı kapatabilir. Vodafone ödemeli arama açma ve kapatma için aşağıdaki adımlar takip edilmeli:

  • Vodafone ödemeli aramaları kapatmak için telefonun mesaj bölümüne “YASAKLA” yazılıp 8040’a SMS gönderilir.
  • Vodafone hat sahibi istemediği kişilerden ödemeli arama almamak için özelliği kapatabilir. Vodafone ödemeli aramanın belirli numaralara kapatılması için önce mesaj kısmına girilir. Mesaj kısmından “YASAKLA” ve istenmeyen kişinin numarası yazılıp 8040 mesaj gönderilir. Örnek; YASAKLA 544XXXXXXX şeklindedir.
  • Vodafone ödemeli aramayı açmak için mesaj alanına AC yazılıp 8040 SMS gönderilir.
  • Vodafone ödemeli aramayı tek kullanıcıya açmak mümkün. Mesaj kısmına AC ve numara yazılıp 8040’a gönderilir. Örnek; AC 544XXXXXXX


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