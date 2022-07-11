Bimcell ödemeli arama nasıl yapılır? Bimcell nasıl ödemeli atılır, ücreti nedir?

Bimcell hat kullanıcıları ücret ödemeden istedikleri kişileri ödemeli arayabilir. Bimcell ödemeli arama nasıl yapılır? Bimcell ödemeli çağrı atma işlemleri için mesaj sayfasına aranmak istenen kişinin numarası yazılıp, 9696’ya SMS gönderilir. Diğer Bimcell ödemeli arama yöntemindeyse, aramaların yapıldığı tuşların üzerine ilk 9696 daha sonra karşı tarafın numarası yazılır. Karşı tarafın numarası yazıldıktan sonra arama tuşuna basılır. Bimcell operatörü kullanıcılarına ödemeli arama imkanını; mesaj ve aramayla verir.

Bimcell'de ödemeli arama nasıl atılır?

Bimcell operatöründen ödemeli çağrı atmak için arama kodu kullanılır. Bimcell ödemeli arama kodu, 9696'dır.

Bimcell’de ödemeli çağrı atmak için önce telefondaki arama ekranı açılır.

Arama ekranı üzerine 9696 kodu girilip, arkasından ödemeli aranacak kişinin numarası yazılır.

Ödemeli aranacak karşı tarafın numarası yazıldıktan sonra arama tuşuna basılır.

Karşı tarafın numarası yazılırken başına sıfır eklenmez. Örnek; 9696552XXXXXXX şeklinde ödemeli arama yapılır.

Ödemeli arama işlemlerinin tamamlanması için ekrana bilgilendirme iletisi gelir.

Bilgilendirme iletisi arayan kişinin ekranına düştüğü anda ödemeli arama talebi karşı tarafa iletilir.

Bimcell ödemeli arama yapılırken karşı tarafa çağrı düşer. Karşı taraf, gelen çağrıyı açtığında bir sesli mesajla karşılaşır. Sesli mesajda gelen aramanın ödemeli olduğu belirtilir. Karşı tarafa ödemeli aramayla ilgili bilgi verilir. Bimcell ödemeli aramayı kabul ettiği takdirde sinyal sesiyle görüşme ücretinin kendisine ait olacağı söylenir.

Karşıdaki kişi ödemeli aramayı kabul etmiyorsa direkt çağrı sonlandırır. Fakat sinyal sesini ve görüşmeyi beklerse ödemeli aramayı kabul etmiş olur.

Bimcell ödemeli arama ücreti nedir?

Bimcell ödemeli çağrı atma işlemlerinde belirli ücret kesilir. Bimcell ödemeli arama işlemini yapan kişi herhangi bir ücret ödemez. Bimcell ödemeli aramayı karşı taraf kabul ederse ücreti ödemek zorunda kalır.

Bimcell ödemeli arama işlemlerini tüm faturalı ve faturasız hatlar yapabilir. Bimcell şirket prosedürlerine uygun şekilde ödemeli arama ücreti belirler. Bimcell ödemeli arama ücretleriyle ilgili bilgi operatörün müşteri hizmetlerinden alınabilir. Bimcell ödemeli arama ücreti, Bimcell’in web sayfası üzerinden öğrenilebilir.

Bimcell’den Turkcell’e ödemeli arama yapmak mümkündür.

Bimcell’den Turkcell’e ödeme çağrı bırakmak için arama ekranı üzerine *135 kodu yazılır.

*135 kodunun ardından başına sıfır eklenmeden aranmak istenen numara yazılıp # işareti koyulur.

işareti koyulduktan sonra arama tuşuna basılarak ödemeli çağrı bırakılır.

Bimcell’den Vodefone’a ödemeli arama yapmak için önce 149 kodu tuşlanır. 149 kodunun ardından ödemeli çağrı bırakılacak numara yazılır. Numaranın başına sıfır eklenmez.

Numaranın ardından # işareti eklenip arama tuşuna basılır. Bimcell’den Türk Telekom ödeme için önce arama ekranı üzerine 135 kodu yazılır. 135 kodundan sonra çağrı bırakılacak numara başında sıfır olmadan eklenir.

Numara yazımıyla birlikte en son kısma # tuşu eklenip arama tuşuna basılır.

Bimcell beni ara mesajı

Bimcell operatöründen ödemeli arama talebi oluşturmak için beni ara mesajı gönderilir. Bimcell ödemeli arama için aşağıdaki adımlar takip edilir:

Önce ödemeli aramanın yapılacağı telefon numarası mesaj bölümüne yazılır.

Mesaj kısmına telefon numarası yazıldıktan sonra 9696’ya SMS olarak gönderilir.

Diğer yöntem arama tuşlarıyla yapılır. Cep telefonu numarası başına 9696 eklenip, arama tuşuna tıklanır. Bu işlemin arkasından ödemeli arama sistemi aktifleşir.

Bimcell ödemeli mesaj atma;