Bimcell ödemeli arama nasıl yapılır? Bimcell nasıl ödemeli atılır, ücreti nedir?

Bimcell hat kullanıcıları ücret ödemeden istedikleri kişileri ödemeli arayabilir. Bimcell ödemeli arama nasıl yapılır? Bimcell ödemeli çağrı atma işlemleri için mesaj sayfasına aranmak istenen kişinin numarası yazılıp, 9696’ya SMS gönderilir. Diğer Bimcell ödemeli arama yöntemindeyse, aramaların yapıldığı tuşların üzerine ilk 9696 daha sonra karşı tarafın numarası yazılır. Karşı tarafın numarası yazıldıktan sonra arama tuşuna basılır. Bimcell operatörü kullanıcılarına ödemeli arama imkanını; mesaj ve aramayla verir.
Bimcell operatöründen ödemeli çağrı atmak için arama kodu kullanılır. Bimcell ödemeli arama kodu, 9696'dır.
Bimcell ödemeli arama yapılırken karşı tarafa çağrı düşer. Karşı taraf, gelen çağrıyı açtığında bir sesli mesajla karşılaşır. Sesli mesajda gelen aramanın ödemeli olduğu belirtilir. Karşı tarafa ödemeli aramayla ilgili bilgi verilir. Bimcell ödemeli aramayı kabul ettiği takdirde sinyal sesiyle görüşme ücretinin kendisine ait olacağı söylenir.
Karşıdaki kişi ödemeli aramayı kabul etmiyorsa direkt çağrı sonlandırır. Fakat sinyal sesini ve görüşmeyi beklerse ödemeli aramayı kabul etmiş olur.
Bimcell ödemeli çağrı atma işlemlerinde belirli ücret kesilir. Bimcell ödemeli arama işlemini yapan kişi herhangi bir ücret ödemez. Bimcell ödemeli aramayı karşı taraf kabul ederse ücreti ödemek zorunda kalır.
Bimcell ödemeli arama işlemlerini tüm faturalı ve faturasız hatlar yapabilir. Bimcell şirket prosedürlerine uygun şekilde ödemeli arama ücreti belirler. Bimcell ödemeli arama ücretleriyle ilgili bilgi operatörün müşteri hizmetlerinden alınabilir. Bimcell ödemeli arama ücreti, Bimcell’in web sayfası üzerinden öğrenilebilir.
Bimcell’den Turkcell’e ödemeli arama yapmak mümkündür.
Bimcell operatöründen ödemeli arama talebi oluşturmak için beni ara mesajı gönderilir. Bimcell ödemeli arama için aşağıdaki adımlar takip edilir:
Bimcell ödemeli mesaj atma;
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