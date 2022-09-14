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  4. Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel kızıyla poz verdi! Tescilli güzel fit pozlarıyla büyüledi

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel kızıyla poz verdi! Tescilli güzel fit pozlarıyla büyüledi

14.09.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak bikinili pozlarıyla takipçilerini büyüleyen isim, bu kez kızıyla birlikte poz verdi.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel kızıyla poz verdi! Tescilli güzel fit pozlarıyla büyüledi

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel sosyal medyada güzelliğiyle çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Paylaştığı kareler ile magazin gündeminden düşmeyen isim, son olarak bikinili sahil fotoğraflarıyla beğeni almıştı.

VOLKAN DEMİREL'İN EŞİ ZEYNEP SEVER DEMİREL KIZIYLA POZ VERDİ

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanmaya devam eden Demirel güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor.

Instagram hesabında toplamda 507 bin takipçisi bulunan Demirel'in Tanzanya'dan paylaştığı pozuna binlerce beğeni yağmıştı.

Sosyal medyada fenomen isimlerden olan Zeynep Sever Demirel, daha önce 2009 senesinde katıldığı Miss Belçika'da ise Belçika güzeli seçilmiştir.

Tescilli güzel Demirel, bu kez kızıyla verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

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İşte Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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Zeynep Sever Demirel Volkan Demirel sosyal medya
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