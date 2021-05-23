Volkan Konak'ın kızı Amerika'da üniversite bitirdi

Star'da Kuzeyin Oğlu programıyla ekrana gelen ünlü şarkıcı Volkan Konak'ın kızı Şimal Konak, üniversiteden mezun oldu. Büyük gurur yaşayan Konak sosyal medya hesabından kızını tebrik etti.

ABD'de Suffolk Üniversitesi'nde eğitim gören Şimal Konak, işletme bölümünü bitirdi.

Kızının mezuniyet törenine katılan Konak, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Biricik kızım, yolun açık olsun. Alnında taşıdığın cesur uygarlık ışığı rehberin olsun."

54 yaşındaki ünlü şarkıcının iki kızı bir oğlu var.

