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Volkan Konak'ın kızı Amerika'da üniversite bitirdi

23.05.2021 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Volkan Konak'ın Akmerika'da eğitim alan kızı Şimal Konak, üniversiteden mezun oldu. Büyük gurur yaşayan Konak, sosyal medya hesabından kızını tebrik etti.

Volkan Konak'ın kızı Amerika'da üniversite bitirdi

Star'da Kuzeyin Oğlu programıyla ekrana gelen ünlü şarkıcı Volkan Konak'ın kızı Şimal Konak, üniversiteden mezun oldu. Büyük gurur yaşayan Konak sosyal medya hesabından kızını tebrik etti.

ABD'de Suffolk Üniversitesi'nde eğitim gören Şimal Konak, işletme bölümünü bitirdi.

Kızının mezuniyet törenine katılan Konak, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Biricik kızım, yolun açık olsun. Alnında taşıdığın cesur uygarlık ışığı rehberin olsun."

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54 yaşındaki ünlü şarkıcının iki kızı bir oğlu var.

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