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Volkswagen ID. Buzz için yeni paylaşım! "Kemerlerinizi bağlayın"

29.12.2021 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alman otomotiv devi Volkswagen, elektrikli minibüsü ID. Buzz için yeni bir paylaşım yaptı. Volkswagen, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Volkswagen ID. Buzz'ın yeni tanıtım bir videosunu yayınladı. VW ID. Buzz, 2022'de geliyor.

Volkswagen ID. Buzz için yeni paylaşım! "Kemerlerinizi bağlayın"

Volkswagen ID.Buzz adını aslında ilk kez duymuyoruz. Alman şirketin elektrikli minibüs modeli uzun zamandır bekleniyor. Volkswagen ID. Buzz'ın çıkış tarihi de merak edilen konular arasında yer alıyor. Yeni elektrikli minibüsü bekleyen kişilerin meraklarını canlı tutmaya çalışan şirket ise farklı adımlar atıyor.

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Volkswagen, ID. Buzz için sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, elektrikli araca dair bir video da yer aldı. Video, farlarını ve LED aydınlatmasını sergileyen ID. Buzz'ın tasarımına kısa bir bakış sunuyor.

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Video, ayrıca aracın aydınlatılmış gibi görünen kapı kollarını da içeriyor. Aracın farı yukarı doğru dönüyor ve farklı bir LED desen gösteriyor.

Volkswagen Id. Buzz (2)

Volkswagen, yaptığı paylaşımda, bir ikonun DNA'sına sahip ID. Buzz'ın yakında geleceğini söylüyor. Ayrıca şirket, 2022'nin ID. Buzz'ın yılı olacağını belirtmeyi de ihmal etmiyor.

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Üretim versiyonu 2022'de piyasaya sürülecek elektrikli minibüsün bir kargo minibüsünden otonom bir minibüse kadar çeşitli varyantlarda gelmesi bekleniyor.

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