Volkswagen ID. Buzz için yeni paylaşım! "Kemerlerinizi bağlayın"

Volkswagen ID.Buzz adını aslında ilk kez duymuyoruz. Alman şirketin elektrikli minibüs modeli uzun zamandır bekleniyor. Volkswagen ID. Buzz'ın çıkış tarihi de merak edilen konular arasında yer alıyor. Yeni elektrikli minibüsü bekleyen kişilerin meraklarını canlı tutmaya çalışan şirket ise farklı adımlar atıyor.

Volkswagen, ID. Buzz için sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, elektrikli araca dair bir video da yer aldı. Video, farlarını ve LED aydınlatmasını sergileyen ID. Buzz'ın tasarımına kısa bir bakış sunuyor.

2022 is coming soon: the year of the new #VWIDBuzz! ????



Buckle up and catch a first glimpse! #WayToZero #VolkswagenWayToZero #idbuzz #volkswagen #vw #vwn #vwnutzfahrzeuge #vwcv pic.twitter.com/o3IQN6ORYU