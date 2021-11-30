Çip krizine karşı yeni adım! Teknoloji devi ile Volkswagen anlaştı

Otomotiv sektöründe çip krizinin etkisi oldukça sert bir şekilde hissediliyor. Markalar, yaşanan yarı iletken sıkıntısı nedeniyle üretim bantlarını da geçici olarak durduruyor. Fakat Samsung ve Volkswagen bu sorunu aşmaya imkan tanıyabilecek şekilde önemli bir anlaşmaya gitti.

SAMSUNG'DAN VOLKSWAGEN'E ÇİP DESTEĞİ

Reuters'ın haberine göre Güney Koreli teknoloji devi Samsung, şu sıralar çip krizinin ağırlığını hisseden otomotiv sektörünün önemli isimlerinden Volkswagen'e yeni geliştirdiği çipleri tedarik edecek.

Otomobillerde daha fazla eğlence tüketimini ve artan elektrikli bileşenleri kaldırabilecek "yüksek teknolojili" otomotiv çiplerine olan talebin arttığını söyleyen Samsung, artan talebe aktif olarak yanıt vermeyi planladığını belirtti.

Samsung'dan yapılan açıklamada, aynı anda dört ekran ve 12 kamerayı kontrol edebilen bir bilgi-eğlence işlemcisinin, Volkswagen'in LG tarafından geliştirilen Araç Uygulama Sunucusu (ICAS) 3.1'de kullanıldığı belirtildi.

