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VoLTE servisi nasıl kullanılır? VoLTE araması nedir, nasıl yapılır?

10.07.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Telefon görüşmelerinin günden güne sıklaştığı ve artık iş görüşmelerinin bile sanal ortama taşındığı şu günlerde, kesintisiz iletişim önemli bir hal almaya başlamıştır. Telefon görüşmelerindeki sesin net duyulması ve görüntülü konuşmalardaki video kalitesinin yüksek olması önemli bir hal almıştır. Günümüzde artık bu tür teknik aksaklıklar teknolojinin de gelişmesiyle telefonlara eklenen yeni özelliklerle birlikte ortadan kaldırılmaya başlanmıştır. Bu özelliklerden biri de VoLTE aramasıdır.

VoLTE servisi nasıl kullanılır? VoLTE araması nedir, nasıl yapılır?

İçindekiler

  • VoLTE Araması Nedir?
  • VoLTE Servisi Nasıl Kullanılır?

VoLTE araması; iş görüşmelerinde, online eğitimlerde, günlük rutin konuşmalarda vb. alanlarda kullanılan bir telefon özelliğidir. Kalabalık alanlardaki görüşmelerde sesin iyi iletilmesini sağlayan, görüntü kalitesini artıran bu özellik; hız kavramı kadar kesintisiz ve sorunsuz iletişime de katkı sağlanmıştır. Görüntü ve sesin kesilmediği net görüşmeler sayesinde kişiler daha rahat iletişim kurma imkanı bulmaktadır.

Volte özelliğinin iletişim kolaylığı sağlaması, kişilerin netliği düzeltmek ve kesintileri engellemek için verdiği uğraşı da ortadan kaldırır. Kısıtlı zamanda yapılan sesli görüşmelerden verim alamama gibi sorunlara da çözüm sunar. VoLTE özelliği nedir ve nasıl kullanılır?

VoLTE özelliği, iPhone ve Android işletim sistemiyle çalışan telefonlarda aktif edilebilen bir servistir. Bu özellik sayesinde kişiler
çok gürültülü ortamlarda bile sessiz bir bölgeden konuşuyormuş gibi kesintisiz ve sorunsuz iletişim kurma imkanı bulurlar. VoLTE özelliğinin kullanılabilmesi, cihaz ve hattın bu özelliğe uyumlu olmasıyla mümkündür.

VoLTE Araması Nedir?

VoLTE araması, 4.5G şebekesi kullanılarak gerçekleştirilen çok daha yüksek görüntü ve ses kalitesi sunan telefon görüşmeleri olarak tanımlanır. Elbette görüşmeler sesli ve görüntülü olarak gerçekleştirilebilir. Mesela, bir banka ile önemli bir konuda acil görüşme sağlıyorsunuz. Gürültülü bir ortamda bu görüşmeden verim alabilmeniz çok düşüktür, çünkü karşılıklı olarak anlaşılmak çok zor olur. Böyle durumlarda telefonunuzdaki VoLTE özelliğini aktifleştirirseniz, gürültü sesi çok iletilmeyeceği için kaliteli bir iletişim sağlamış olursunuz.

VoLTE özelliğini aynı şekilde görüntülü konuşmalarınızdaki kalite oranının yüksek olması için de kullanabilirsiniz. VoLTE aramasından yararlanabilmeniz için bir internet bağlantısı kurmanız gerekmektedir. Bu bağlantı ister Wi-Fi ile ister mobil veri ile kurulsun sonuç fark etmez. Wi-Fi ya da mobil verinizi aktif olarak kullandığınızda, VoLTE özelliğini de aktif bir şekilde kullanabilirsiniz.

VoLTE servisi nedir, ne işe yarar? VoLTE ne demek?VoLTE servisi nedir, ne işe yarar? VoLTE ne demek?

VoLTE Servisi Nasıl Kullanılır?

VoLTE servisini kullanmak için gereken, 4.5G şebekesine sahip olan SIM kartlı bir telefondur. iPhone ve Android telefonlarda bu özellik farklı yollarla etkinleştirilir. Android telefonlarda hücresel veri bölümünden bu özelliğe ulaşabilirsiniz. iPhone üzerinde ise mobil ağlar kısmından VoLTE özelliğini etkinleştirebilirsiniz.

VoLTE özelliğini aktifleştirdikten sonra yaptığınız hem sesli hem de görüntülü konuşmalarda, kalite farkı hissedilir boyutta değişir. Telefon görüşmelerindeki sesler daha anlaşılır hale gelerek, arka planın gürültüsü olmadan ve kesiklik hissedilmeden karşı tarafa iletilir. Videolu görüşmeler ise, daha net, görüntü kalitesinin yüksek olduğu konuşmalar olacaktır.

VoLTE ücretli mi? VoLTE servisi katılımı için ek ücret ödenir mi?VoLTE ücretli mi? VoLTE servisi katılımı için ek ücret ödenir mi?


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