VoLTE nedir, ne işe yarar? VoLTE ne demek?

Günlük hayatta sık sık telefon görüşmeleri yapıyorsanız VoLTE hizmeti işinizi epey kolaylaştıracağa benziyor. VoLTE servisi hem aramalarınızın kesintisiz olmasını hem de en gürültülü ortamlarda dahi yüksek ses kalitesi sağlayan 4.5G ile uyumlu hizmetlerden biridir. VoLTE ne demek?

VoLTE servisi nedir?

Günümüz modern internet çağında sesli veya görüntülü telefon görüşmelerinde kimi zaman kopukluklar yaşıyoruz. Açılımı Enriched Voice Over LTE olan VoLTE servisi ise bu iletişimsel kopuklukları ortadan kaldırmak ve telefon görüşmelerini en üst kalitede gerçekleştirmek için geliştirilen ve operatörler tarafından sağlanan telekomünikasyon servisidir.

VoLTE ne işe yarar?

HD+ kalitede sesli veya görüntülü aramalar yapmanızı sağlayan 4.5G destekli VoLTE servisi; özellikle deprem, sel gibi görüşmelerin oldukça zorlaştığı doğal afetlerin yaşandığı durumlarda büyük kolaylık sağlar. VoLTE servisi, hem sesli hem de görüntülü telefon görüşmelerinde maksimum performansta berrak ses kalitesi sunar. Böylece görüşme yaptığınız kişiyle birbirinizi duymak için mücadele vermeden sanki sessiz bir ortamda telefonla görüşme yapıyormuşsunuz gibi temiz ve net ses deneyimi yaşarsınız. Tabii iki tarafın da VoLTE servisini kullanması durumunda görüşmelerin kalitesinin daha da artacağını belirtmek gerekiyor.

Bununla birlikte VoLTE servisi; mobil veri bağlantısının kesintiye uğraması, arka planda çalıştırdığınız aplikasyonların aniden durması gibi telefon kullanım konforunuzu etkileyen problemleri de ortadan kaldırır. Örneğin; görüşme öncesinde indirmeye başladığınız herhangi bir uygulamayı görüşme sırasında kesintiye uğramadan yüklemeye devam eder. Tabii bu servisin sunduğu ayrıcalıklar yalnızca bunlarla da sınırlı kalmıyor.

Teknolojinin nimetlerinden sonuna kadar faydalanmamızı sağlayan VoLTE sayesinde nerede olduğunuzu bilmediğiniz veya acil durum ile karşılaştığınız anlar için görüşme sırasında karşı taraf sizin konumunuzu görebilir. Ayrıca 5-10 saniye süren telefon çalma süresini kısa tutarak sesli aramalarda 1 saniyeden daha az sürede bağlantı kurulmasına olanak tanır.

VoLTE nasıl kullanılır?

VoLTE servisinden faydalanmak için öncellikle kullandığınız akıllı telefonunuzun LTE teknolojisini ve SIM kartınızın 4.5G’yi destekliyor olması gerekli. Eğer 4.5G kullanmaya başlamadıysanız operatörünüze başvuru yaparak 4.5G’yi aktif hâle getirebilirsiniz. Aksi takdirde VoLTE servisinden faydalanamazsınız. Bunun için en yakın operatör bayinize gidebilir, çağrı merkeziyle iletişim kurabilir ya da SMS göndererek süreci hızlandırabilirsiniz. Peki başvurudan sonra hangi adımları uygulamanız gerekiyor?

Android ve iPhone akıllı telefonlarda VoLTE servisini açmak oldukça kolaydır. Başvuru onay sürecinin ardından eğer cihazınız iPhone ise öncelikle cihazının Ayarlar > Hücresel > Hücresel Veri Seçenekleri'ne gitmeli ve LTE'yi Etkinleştir'e tıklamalısınız.

Android cihaz kullananlar ise Ayarlar > Bağlantılar > Mobil Ağlar bölümündeki VoLTE aramaları özelliğini çalışır duruma getirmelidir.

VoLTE kapalı olursa ne olur?

VoLTE servisinin kapalı olduğu durumlarda görüşmelerinizin kalitesinde farklılık görebilirsiniz. VoLTE servisiyle karşı tarafa daha net ve anlaşılabilir giden sesiniz, servisin kapalı olduğu durumlarda karşı tarafa gürültülü ve kesintili ulaşabilir. Herhangi bir doğal afet yaşandığında bir türlü çekmeyen şebekelerin yol açtığı iletişim sorunları yaşamanız ise çok olası.



