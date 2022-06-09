HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. VoLTE nedir, ne işe yarar? VoLTE ne demek?

VoLTE nedir, ne işe yarar? VoLTE ne demek?

08.06.2022 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birbirinden farklı özellikteki yeni nesil akıllı telefonların dur durak bilmeyen kullanım artışıyla birlikte yeni iletişim teknolojilerine geçiş kaçınılmaz oldu. 2G, 3G derken şimdi de 4.5G teknolojisi, beraberinde getirdiği VoLTE servisiyle kullanıcılarını karşıladı. İletişim kalitesini maksimuma çıkaran özellikleriyle daha verimli ve hızlı görüşmeler yapmaya imkan sağlayan voLTE hizmeti kullanıcılara ne gibi kolaylıklar sağlar? VoLTE nedir, ne işe yarar?

VoLTE nedir, ne işe yarar? VoLTE ne demek?

İçindekiler

  • VoLTE servisi nedir?
  • VoLTE ne işe yarar?
  • VoLTE nasıl kullanılır?
  • VoLTE kapalı olursa ne olur?

Günlük hayatta sık sık telefon görüşmeleri yapıyorsanız VoLTE hizmeti işinizi epey kolaylaştıracağa benziyor. VoLTE servisi hem aramalarınızın kesintisiz olmasını hem de en gürültülü ortamlarda dahi yüksek ses kalitesi sağlayan 4.5G ile uyumlu hizmetlerden biridir. VoLTE ne demek?

VoLTE servisi nedir?

Günümüz modern internet çağında sesli veya görüntülü telefon görüşmelerinde kimi zaman kopukluklar yaşıyoruz. Açılımı Enriched Voice Over LTE olan VoLTE servisi ise bu iletişimsel kopuklukları ortadan kaldırmak ve telefon görüşmelerini en üst kalitede gerçekleştirmek için geliştirilen ve operatörler tarafından sağlanan telekomünikasyon servisidir.

VoLTE ne işe yarar?

HD+ kalitede sesli veya görüntülü aramalar yapmanızı sağlayan 4.5G destekli VoLTE servisi; özellikle deprem, sel gibi görüşmelerin oldukça zorlaştığı doğal afetlerin yaşandığı durumlarda büyük kolaylık sağlar. VoLTE servisi, hem sesli hem de görüntülü telefon görüşmelerinde maksimum performansta berrak ses kalitesi sunar. Böylece görüşme yaptığınız kişiyle birbirinizi duymak için mücadele vermeden sanki sessiz bir ortamda telefonla görüşme yapıyormuşsunuz gibi temiz ve net ses deneyimi yaşarsınız. Tabii iki tarafın da VoLTE servisini kullanması durumunda görüşmelerin kalitesinin daha da artacağını belirtmek gerekiyor.

Bununla birlikte VoLTE servisi; mobil veri bağlantısının kesintiye uğraması, arka planda çalıştırdığınız aplikasyonların aniden durması gibi telefon kullanım konforunuzu etkileyen problemleri de ortadan kaldırır. Örneğin; görüşme öncesinde indirmeye başladığınız herhangi bir uygulamayı görüşme sırasında kesintiye uğramadan yüklemeye devam eder. Tabii bu servisin sunduğu ayrıcalıklar yalnızca bunlarla da sınırlı kalmıyor.

Teknolojinin nimetlerinden sonuna kadar faydalanmamızı sağlayan VoLTE sayesinde nerede olduğunuzu bilmediğiniz veya acil durum ile karşılaştığınız anlar için görüşme sırasında karşı taraf sizin konumunuzu görebilir. Ayrıca 5-10 saniye süren telefon çalma süresini kısa tutarak sesli aramalarda 1 saniyeden daha az sürede bağlantı kurulmasına olanak tanır.

Xiaomi telefonlarda VoLTE açma ve kapatma: Xiaomi telefonlarda VoLTE servisi nasıl açılır ve nasıl kapatılır?Xiaomi telefonlarda VoLTE açma ve kapatma: Xiaomi telefonlarda VoLTE servisi nasıl açılır ve nasıl kapatılır?

VoLTE nasıl kullanılır?

VoLTE servisinden faydalanmak için öncellikle kullandığınız akıllı telefonunuzun LTE teknolojisini ve SIM kartınızın 4.5G’yi destekliyor olması gerekli. Eğer 4.5G kullanmaya başlamadıysanız operatörünüze başvuru yaparak 4.5G’yi aktif hâle getirebilirsiniz. Aksi takdirde VoLTE servisinden faydalanamazsınız. Bunun için en yakın operatör bayinize gidebilir, çağrı merkeziyle iletişim kurabilir ya da SMS göndererek süreci hızlandırabilirsiniz. Peki başvurudan sonra hangi adımları uygulamanız gerekiyor?

Android ve iPhone akıllı telefonlarda VoLTE servisini açmak oldukça kolaydır. Başvuru onay sürecinin ardından eğer cihazınız iPhone ise öncelikle cihazının Ayarlar > Hücresel > Hücresel Veri Seçenekleri'ne gitmeli ve LTE'yi Etkinleştir'e tıklamalısınız.

Android cihaz kullananlar ise Ayarlar > Bağlantılar > Mobil Ağlar bölümündeki VoLTE aramaları özelliğini çalışır duruma getirmelidir.

VoLTE kapalı olursa ne olur?

VoLTE servisinin kapalı olduğu durumlarda görüşmelerinizin kalitesinde farklılık görebilirsiniz. VoLTE servisiyle karşı tarafa daha net ve anlaşılabilir giden sesiniz, servisin kapalı olduğu durumlarda karşı tarafa gürültülü ve kesintili ulaşabilir. Herhangi bir doğal afet yaşandığında bir türlü çekmeyen şebekelerin yol açtığı iletişim sorunları yaşamanız ise çok olası.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzaydaki kaza panik yarattı! 10 milyar dolara mal olmuştuUzaydaki kaza panik yarattı! 10 milyar dolara mal olmuştu
6 aydır kayıptı! Ailesi yıkıldı: Kafatası bakın nerede bulundu6 aydır kayıptı! Ailesi yıkıldı: Kafatası bakın nerede bulundu
Milyarlarca dolar değerinde! 200 tona yakın altın varMilyarlarca dolar değerinde! 200 tona yakın altın var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha yolda

Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha yolda

Milyonlarca çalışan Temmuz’da ‘ara zam’ bekliyor!

Milyonlarca çalışan Temmuz’da ‘ara zam’ bekliyor!

Komşunun tüylerini ürpertmişti! Erdoğan bizzat katıldı

Komşunun tüylerini ürpertmişti! Erdoğan bizzat katıldı

Yunanistan'a böyle seslendi! "Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum"

Yunanistan'a böyle seslendi! "Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum"

İdam mahkûmunun ilginç talepleri! Akşam yemeğinde...

İdam mahkûmunun ilginç talepleri! Akşam yemeğinde...

Büyükşen cinayetinde kan donduran büyü detayı!

Büyükşen cinayetinde kan donduran büyü detayı!

İlginizi Çekebilir

Böyle patron yok! Çalışanlarına 'mastürbasyon molası' verdi

Böyle patron yok! Çalışanlarına 'mastürbasyon molası' verdi

Şehrin her yerinde aranıyor! Ayağındayken çalıyor, koklayarak...

Şehrin her yerinde aranıyor! Ayağındayken çalıyor, koklayarak...

Yaz sezonuna ve trendine uygun, canlı renklerle ihtişamlı kombin önerileri

Yaz sezonuna ve trendine uygun, canlı renklerle ihtişamlı kombin önerileri

Tam 9 saat sürdü! Dünya ilgiliyle takip etti

Tam 9 saat sürdü! Dünya ilgiliyle takip etti

Mükemmel ilişkinin sırrını verdi! “Öncesinde mastürbasyon...”

Mükemmel ilişkinin sırrını verdi! “Öncesinde mastürbasyon...”

Oyun oynama keyfinizi arşa çıkaracak oyuncu aksesuarları

Oyun oynama keyfinizi arşa çıkaracak oyuncu aksesuarları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.