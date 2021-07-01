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Volvo Concept Recharge'ı görücüye çıkardı! İşte geleceğin Volvo'su

01.07.2021 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Volvo, Concept Recharge'ı tanıttı. Concept Recharge, otomobil üreticisinin tasarım dilinin geleceğini ve şirketin ileri teknolojiyi otomobillerine nasıl giderek daha fazla entegre edeceğini gösteriyor.

Volvo Concept Recharge'ı görücüye çıkardı! İşte geleceğin Volvo'su

Volvo'nun bir hedefi var. O da 2030 yılına kadar tamamen elektrikli bir otomobil şirketi olmak. Bu hedefiyle elektriğin geleceğine verdiği önemi vurgulayan şirket, şimdi Volvo Concept Recharge'ın örtüsünü kaldırdı.

İŞTE VOLVO CONCEPT RECHARGE'IN TASARIMI

Volvo Concept Recharge, gelecekten gelmiş gibi görünürken, aynı zamanda da şirketin tasarım mirasına sadık kalmış gibi görünüyor.

Volvo Concept Recharge'ın tasarımı

Volvo'nun aktardığına göre tasarımcılar içten yanmalı motorun karmaşıklığını ortadan kaldırarak, otomobilin iç mekan alanını artırırken, aerodinamiği de iyileştirmeyi başarmış. Ayrıca kapıları geleneksel otomobiller gibi açılmayan Concept Recharge düz bir zemine de sahip.

Volvo

"THOR'UN ÇEKİCİ" CONCEPT RECHARGE İLE YİNE KARŞIMIZDA

Concept Recharge, "Thor'un çekici” olarak bildiğimiz ve Volvo'nun kimliğini oluşturan far tasarımının yeni bir versiyonunu kullanıyor. Arka tarafta ise bir Volvo otomobili olduğunu belli eden düz ve ince çizgili stoplar mevcut.

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Otomobilin içinde ise 15 inçlik dokunmatik ekran var. Son olarak Concept Recharge, Luminar tarafından üretilen bir LiDAR sensörü barındırıyor.

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Volvo Concept Recharge, adından da anlayabileceğiniz üzere konsept bir model. Ancak gelecekteki Volvo modellerinde bu konseptten esintiler görebiliriz.

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