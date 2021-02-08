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Volvo dört kapılı Coupe üretecek mi?

08.02.2021 14:13 | Son Güncelleme:
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Volvo dört kapılı Coupe üretecek mi?

Volvo güzel görünümlü araçlar üretmeye yabancı değil. Baktığınız otomobil bağımsız olarak yapılmış bir örnek olsa da, tasarım oldukça etkili.

Volvo Krigare olarak adlandırılan dört kapılı coupe, tasarımcı Tomas Zumalakarregui'nin kaleminden çıktı. Polestar 1'e benzeyen tasarım, şık bir dört kapılı sedan biçiminde sunuluyor.

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TASARIMI NASIL?

Volvo'nun ön ucu, büyük ölçüde Lexus'un ızgarasıyla benzerlik taşıyor. Daha geniş ön ağız otomobili oldukça iddialı kılmış durumda. Far grubu farklı görünen model, far grubuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Yan profil de aynı derecede göz alıcı.

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Büyük jantlar otomobile fazlasıyla sportiflik katmış. Hemen arkasında yer alan Brembo frenler bu algıyı desteklemeye devam ediyor. Arka bölüme geldiğimizde ince LED stoplar oldukça ilginç görünüyor. Bunun yanında otomobilin difizör bölümü de kışkırtıcı.


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