Vücudundaki mürekkepleri sergilemek için kıyafetlerine veda etti! Dövme fenomeninin paylaşımı sosyal medyayı salladı

56 yaşındaki Alman dövme fenomeni Kerstin Tristan kıyafetlerine veda ederek yıllardır özenle yaptırdığı mürekkeplerini gösterdi. Instagram'da 190 bin takipçisi bulunan fenomen isim dövmelerini açığa çıkartmak için bir selfie paylaştı. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı.

BOYNUNDAN AYAK PARMAKLARINA KADAR

Fenomen ismin yaptığı paylaşımda boynundan ayak parmaklarına kadar vücudunun büyük bir bölümünün dövmelerle kaplı olduğu fark edildi. Tristan'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda buluştu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Nefes kesici" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İlham vericisin" yorumunu ekledi.







