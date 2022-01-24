Vücudunun büyük bir bölümünü dövmelerle kaplatam Tristan Weigelt, ilk hali paylaştı! Hayranları eski halini övdü

2017 yılında vücut modifikasyonlarına ilgi duymaya başladığını ifade eden Tristan Weigelt, dönüşümüyle herkesi şaşırtmayı başardı. Vücudunun büyük bir bölümünü dövmelerle kaplatan Weigelt, merak eden hayranları için ilk halini paylaştı. Weigelt’in paylaşımından sonra hayranları fenomen ismin önceki halinin daha iyi olduğu konusunda hem fikir oldu.

“AİLEM DÖVMELERDEN NEFRET EDİYOR”

25 yaşındaki dövme fenomeni 260 saatlik mürekkep deneyiminden sonra tamamen başka bir insana dönüştü. Dövmeleri için 40 bin sterlin (yaklaşık 724 bin TL) harcayan fenomen isim ailesinin dövmelerinden nefret ettiğini dile getirdi. Eski fotoğraflarını paylaşan Weigelt, “Kendime dövmeler olmadan bakmak biraz garip. İşin ilginç yanı hâlâ kendimi aynı kişi gibi hissediyorum” dedi.

Sokakta yürürken insanların dikkatini çektiğini belirten Weigelt, “Birçok insan bana bakıyor ve bence büyüleniyorlar. Arkadaşlarım dövmelerim sayesinde ünlü gibi dolaştığımı söylüyor. Ben bir fark hissetmiyorum ama kendimi dövmeli halimle daha çok seviyorum” diye konuştu.



