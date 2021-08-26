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Vücut hatları nedeniyle sert bir şekilde eleştirildi! Sadece 6 haftada tamamen değişti

26.08.2021 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocukluğundan beri zayıf olduğu için eleştirilen Bonheur Ntwari, düzenli spor ve beslenme programı sayesinde inanılmaz bir değişime imza attı. Kaslı vücuduyla dikkatleri üzerine çeken Bonheur’un son hali sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Vücut hatları nedeniyle sert bir şekilde eleştirildi! Sadece 6 haftada tamamen değişti

Avustralya'nın Melbourne kentinde yaşayan Bonheur Ntwari, kaslı gövdesi ve dar beliyle sosyal medyanın dikkatini çekti. Omuzları belinin neredeyse iki katı büyüklükte olan Bonheur, kısa sürede 40 bin takipçi topladı. Kişisel antrenör ve sosyal medya fenomeni olarak çalışan 22 yaşındaki gencin spor yolculuğu çevresindekilerin vücudunu eleştirmesiyle başladı. Yağsız ve kaslı vücuduna kavuşmak için haftada 6 kez antreman yapan ve günde 5 öğün yemek yiyen Bonheur’un son hali sosyal medya kullanıcılarının takdirini kazandı.

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“BAŞLAMAK İÇİN GEÇ DEĞİLDİR”

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Sporun tüm hayatını değiştirdiğini vurgulayan Bonheur, “Umarım ben de insanlara spora başlamak için motivasyon olarak hayatlarını değiştirebilirim. Anormal derecede zayıf olduğum dönemlerde birçok kişi beni eleştiriyordu. Şimdi binlerce kişinin spor yolculuğunda onlara yardımcı olmak istiyorum. Başlamak için asla geç değildir” dedi.

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Yorucu rutinini paylaşan Bonheur, pazartesi ve cuma günleri göğüs, omuz ve triseps, salı ve cumartesi günleri sırt ve pazı çalıştırdığını; çarşamba ve pazar günleri 'bacak günü' olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Avustralya
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