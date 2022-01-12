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  4. Vücut modifikasyonlarıyla tanınan Aimee Smith, dövmelerini kapattığında çocuklarının bile kendisini tanımadığını söyledi

Vücut modifikasyonlarıyla tanınan Aimee Smith, dövmelerini kapattığında çocuklarının bile kendisini tanımadığını söyledi

12.01.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 yaşındaki bir anne, en yakınındaki insanların tepkisini anlayabilmek için ilginç bir deneye imza attı. Vücudunun büyük bir bölümü kaplayan dövmelerini kapatan Aimee Smith, annesi ve kendi çocuklarının karşısına çıktı. Tamamen farklı görünen Smith’i kendi çocukları bile tanımadı.

Vücut modifikasyonlarıyla tanınan Aimee Smith, dövmelerini kapattığında çocuklarının bile kendisini tanımadığını söyledi

Oakham'da yaşayan 23 yaşındaki Aimee Smith’in vücudunun büyük bir bölümü dövmelerle kaplı. Çocukluğundan beri dövmelere merak duyduğunu ifade eden Smith’in yüzünde onlarca tasarım bulunuyor. Bir deney için vücudundaki dövmeleri tamamen kapatan Smith’i kendi çocukları tanımadı ve onu gördüklerinde ağlamaya başladı. Smith, annesinin gözyaşlarına ve çocuklarının yabancı olup olmadığını sorgulayan dönüşümüne rağmen dövmelerini sevdiğini söyledi.

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“BUNLAR HAYATIMIN BİR PARÇASI”

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Küçük bir kasabada yaşadığını ve insanların adını bilmese dahi onu dövmeli kız olarak tanıdıklarını ifade eden Smith, dövmelerin kendisi için özel bir anlam taşıdığını söyledi. Smith, “Dövmelerim hayatımın ve benim parçam. Kimliğimi ifade eden en önemli adımlar dövmeleirm. Onlardan vazgeçmeyi hiçbir zaman düşünmedim ve onları yaptırdığım için pişman olmadım” dedi.

“KENDİMDEN İĞRENDİM”

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Smith, en yakınındaki insanların tepkilerini ölçebilmek için dövmelerini güçlü bir kapatıcıyla yok etti. Sosyal medyadan yayınladığı dövmesiz pozlarına şaşıranların yanında annesi ve çocuklarının tepkileri de dikkatleri çekti. Uzun zaman sonra kızını dövmesiz gördüğünde gözyaşlarına hakim olamayan annesine ek olarak çocukları onu tanıyamadı.

Dövmeleri olmadan kendisini gördüğünden büyük bir şok yaşadığını dile getiren Smith, “Annem ne kadar güzel olduğumu söylediğimde çok şaşırdım. Bazı insanlara göre, sadece makyajla kapatılmak olabilir ama kendimi böyle görmekten iğrendim. Güçlü bir kelime olduğunu biliyorum ama kendimi aşağılık ve korkunç hissettim. Kendimi çok rahatsız hissettim ve tanımadığım birine bakmak gibiydi.” dedi.

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