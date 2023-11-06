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Wanda Nara'nın ilginç bağımlılığı gündem oldu! Icardi karısı için bakın eve ne aldı

06.11.2023 11:16 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara sosyal medyanın öne çıkan isimlerinden. Gerek pozları gerek açıklamalarıyla dikkat çeken Nara, verdiği bir röportajda şaşırtan bir itirafta bulundu.

Wanda Nara'nın ilginç bağımlılığı gündem oldu! Icardi karısı için bakın eve ne aldı

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri Wanda Nara sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

İtalyan basınında geçtiğimiz günlerde bir röportaj veren Wanda Nara'nın açıklamalarının ikinci kısmı yayımlandı. Wanda Nara, İtalyan basınına verdiği röportajda bir bağımlılığı olduğunu dile getirdi.

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Wanda Nara açıklamasında "Çok az insanın bildiği bir bağımlılığım var. Buz bağımlılığı... Bunun normal olup olmadığını bilmiyorum" dedi.

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Icardi'nin ise eşi için buz makinesi aldığı ortaya çıktı. Nara bu konuda "Çamaşır makinesinden daha büyük bir buz makinesi. Bazı insanlar bunun demir eksikliğinden kaynaklandığını söylüyor ama benim değerlerim her zaman iyiydi ve bu aşermeyi her zaman yaşadım" dedi.

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Corriere dello Sport'un haberine göre; Wanda Nara, hamilelik döneminde sadece buzla beslendi.

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