Wanda Nara plajda sere serpe uzandı, Icardi gece kulübünde yalnız kaldı!

Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi ile 10 yıldır aşk yaşayan Wanda Nara, yıldız futbolcuyu sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bırakınca boşanma iddiaları gündeme gelmişti.

Gözler gündemden düşmeyen bu çiftteyken Wanda, "Mauro'dan ayrıldım. Kişisel ve sağlık problemleri nedenleriyle bir kez daha denedim ama olmadı" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili sosyal medyasından da paylaşım yapan Wanda, "Hayatımın en güzel yıllarını verdim ama bugün yalnız kalmak zorundayım" dedi.

TELEFONU ELİNDEN DÜŞÜRMEDİ

Ayrılık sonrası Wanda Nara tatilde keyfi yaparken Icardi merak edildi. GazeteMagazin tarafından görüntülenen Icardi Etiler'de bir gece kulübünde görüntülendi.

Icardi'nin dalgın ve mutsuz halleri gözlerden kaçmazken elinden telefonu düşürmemesi de dikkat çekti.

Icardi'nin o hallerini görenler "Ah be abi unut bu kızı", "Sen bu hallere düşecek adam mıydın be?", "Yenge yaktın adamı yaktın" yorumlarında bulundu.