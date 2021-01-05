WandaVision’dan yeni fragman geldi! WandaVision dizisi ne zaman başlayacak?

Disney+'la Marvel iş birliğinin en heyecan verici ve merak uyandırıcı projesi olan WandaVision’dan yeni bir fragman daha yayınlandı. WandaVision, Disney+'ın ilk Marvel dizisi olacak. Ayrıca Avengers Endgame'den sonra Disney'in direkt olarak kendi yaptığı ilk Marvel yapımı olma özelliği taşıyor.

Scarlett Witch ve Vision karakterlerine odaklanacak olan yapım 9 bölümden oluşacak.

Dizinin yönetmenliğini Matt Shakman üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kat Dennings, Kathryn Hahn, Randall Park ve Teyonah Parris gibi isimler bulunuyor.

WANDAVİSİON DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Her hafta aralıksız olarak Disney+'ta yayınlanacak olan dizi, 15 Ocak'ta başlayacak ve 19 Mart'ta sonlanacak. Sitcom tarzı tekniklerle çekilen, yer yer komedi dizisi gibi de hissettirecek olan yapım için heyecan dorukta.



