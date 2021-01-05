MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. WandaVision’dan yeni fragman geldi! WandaVision dizisi ne zaman başlayacak?

WandaVision’dan yeni fragman geldi! WandaVision dizisi ne zaman başlayacak?

05.01.2021 10:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marvel evreninin iddialı yapımlarından WandaVision dizisinden bir fragman daha yayınlandı. Elizabeth Olsen ve Paul Bettany ikilisinin başrolünü paylaştığı diziden yayınlanan görüntüler izleyicileri bir kez daha şaşırtmayı başardı.

Disney+'la Marvel iş birliğinin en heyecan verici ve merak uyandırıcı projesi olan WandaVision’dan yeni bir fragman daha yayınlandı. WandaVision, Disney+'ın ilk Marvel dizisi olacak. Ayrıca Avengers Endgame'den sonra Disney'in direkt olarak kendi yaptığı ilk Marvel yapımı olma özelliği taşıyor.

Scarlett Witch ve Vision karakterlerine odaklanacak olan yapım 9 bölümden oluşacak.

Penisi mor açıklamasıyla gündem olmuştu... WandaVision’dan yeni görüntülerPenisi mor açıklamasıyla gündem olmuştu... WandaVision’dan yeni görüntüler

Dizinin yönetmenliğini Matt Shakman üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kat Dennings, Kathryn Hahn, Randall Park ve Teyonah Parris gibi isimler bulunuyor.

WANDAVİSİON DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Her hafta aralıksız olarak Disney+'ta yayınlanacak olan dizi, 15 Ocak'ta başlayacak ve 19 Mart'ta sonlanacak. Sitcom tarzı tekniklerle çekilen, yer yer komedi dizisi gibi de hissettirecek olan yapım için heyecan dorukta.

Akıllardaki soru yanıtlandı! The Walking Dead, 2021'de ne zaman dönecek?Akıllardaki soru yanıtlandı! The Walking Dead, 2021'de ne zaman dönecek?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnternetten satışa çıkartmıştı! Otomobilini dolandırıcılara kaptırdı İnternetten satışa çıkartmıştı! Otomobilini dolandırıcılara kaptırdı
Çıplaklık tartışmaları damga vurdu ama izlenme rekoru kırdıÇıplaklık tartışmaları damga vurdu ama izlenme rekoru kırdı
Sosyal medya La Casa de Papel’li 2020 özetini konuşuyor: Herkese mutlu yıllar (Sen hariç Arturo) Sosyal medya La Casa de Papel’li 2020 özetini konuşuyor: Herkese mutlu yıllar (Sen hariç Arturo)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emniyet'ten önemli uyarı! WhatsApp'tan gönderiyorlar

Emniyet'ten önemli uyarı! WhatsApp'tan gönderiyorlar

Türkiye ambulans uçak gönderdi! Prof. Dr. Başgöz Türkiye’ye geliyor

Türkiye ambulans uçak gönderdi! Prof. Dr. Başgöz Türkiye’ye geliyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kurslara yüz yüze eğitim izni

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kurslara yüz yüze eğitim izni

Avrupa İlaç Ajansı'ndan Moderna aşısına onay çıkmadı

Avrupa İlaç Ajansı'ndan Moderna aşısına onay çıkmadı

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Gece başlayan şiddetli yağmur kenti esir aldı

Gece başlayan şiddetli yağmur kenti esir aldı

İlginizi Çekebilir

Süper miniyle cesur pozlar! 'Arkadan...'

Süper miniyle cesur pozlar! 'Arkadan...'

Göbeğinden zeytin yemişti! Son hali olay...

Göbeğinden zeytin yemişti! Son hali olay...

Gelin adayının sosyal medya paylaşımları olay!

Gelin adayının sosyal medya paylaşımları olay!

Lüks arabası pert olmuştu! Yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı

Lüks arabası pert olmuştu! Yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı

Kızları sosyal medyayı salladı!

Kızları sosyal medyayı salladı!

Süper minisi ve yırtmacıyla olay oldu

Süper minisi ve yırtmacıyla olay oldu

Diğer Haberler

İzlenme oranı rekor kırdı ama Netflix’ten Bridgerton 2. sezon onayı gelmedi!

Çıplaklık tartışmaları damga vurdu ama izlenme rekoru kırdı

Akıllardaki soru yanıtlandı! The Walking Dead, 2021'de ne zaman dönecek?

Akıllardaki The Walking Dead sorusu yanıtlandı

Alev Alev 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Alev Alev'de Cemre ve Ozan'dan Çelebi'yi yıkacak hamle!

Alev Alev'de Çelebi'yi yıkacak hamle!

Ramo 27. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ramo'nun Irak macerası başlıyor! Vurulan Ramo'ya ne olacak?

Ramo'dan çarpıcı fragman! Irak macerası başlıyor!

Çukur'da Nehir'e ne oldu? Çukur'dan ayrılan Hazal Subaşı'dan diziye veda paylaşımı

Fenomen diziden ayrıldı! İşte veda mesajı

Sefirin Kızı 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gediz ve Nare evleniyor mu? Sefirin Kızı'nda Sancar ölüyor mu?

Sefirin Kızı yeni bölümüyle şoke edecek!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.