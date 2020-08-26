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WeChat kullanıcıları ABD’de isyan etti

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.08.2020 12:47 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump’ın Çinli sosyal medya servislerine açtığı savaşta saflar sıklaşıyor. Trump’ın TikTok yasağının bir benzerini WeChat için de getirmek istemesi ABD’de infial yarattı. Peki neler oluyor?

WeChat kullanıcıları ABD’de isyan etti

WeChat kullanıcıları Trump’ın uygulamayı yasaklatma girişimine karşı Trump yönetimine dava açmaya hazırlanıyor.

ABD’de yaşayan, büyük çoğunluğu Çinlilerden oluşan WeChat kullanıcıları uygulama sayesinde Çin’deki aileleri ile rahatça konuşup görüşebildiklerini dile getiriyorlar.

WECHAT KULLANICILARINA GÖRE KARAR ANAYASAYA AYKIRI

Uygulamanın yasaklanmasının ise ABD’nin anayasasındaki özgürlük vurgusuna aykırı olduğunu savunan kullanıcılar, Trump’ın kararının anayasaya aykırı olduğunu vurguluyorlar.

Trump ise TikTok gibi WeChat’in de Çin hükumeti tarafından casusluk amacıyla kullanıldığını savunuyor ve WeChat’i de yasaklamak için hazırlık yapıyor. Çin ise, ABD’li sosyal medya servislerinin Çin’de çalışmasına izin vermediği için, ABD’de yaşayan Çinlilerin aileleri ile görüşebilmesi için geriye Çin uygulamaları kalıyor.

Öte yandan davanın başarılı sonuçlanmasının garantisi de bulunmuyor. Çünkü ABD her ne kadar özgürlük ve demokrasi nutukları çekse de ABD Başkanı’nın elinde, istediği her şeyi yasaklamak ve engellemek üzerine yetkiler bulunuyor. Başkan, acil durumlarda, casusluk gibi milli güvenlik riskleri halinde bu yetkilerini kullanabiliyor. Buna göre istediği medya şirketini kapatabiliyor, dilediği web sitesini, uygulamayı yasaklayabiliyor, dilediği şirketin satışını veya faaliyetlerini engelleyebiliyor. Yani ABD pek de özgürlük cenneti gibi görünmüyor. Bu nedenle de mahkemelerin WeChat yasağını iptal etmek gibi bir imkanı bulunmayabilir yorumları yapılıyor.

Dünyanın içinde yaşadığı peri masalının sonu gelmiş görünüyor. Peki sizce WeChat’in Çinli kullanıcıları Trump’ın yasaklarını mahkemede iptal ettirebilirler mi? Yasak iptal olmazsa, ABD’de yeni bir ayaklanma dalgası yaşanmasını da olası görüyor musunuz?

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