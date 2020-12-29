HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. WhatsApp 2021'de bazı telefonlarda çalışmayacak!

WhatsApp 2021'de bazı telefonlarda çalışmayacak!

29.12.2020 11:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
WhatsApp 2021'de bazı telefonlarda çalışmayacak!

WhatsApp iOS ve Android bazı akıllı telefonlar için 1 ocak 2021 itibarıyla desteğini kesiyor. Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iOS 9 ve Android 4.0.3 altı yazılımlarda yeni yıldan itibaren çalışmayacak. Böylelikle iPhone 4 gibi bazı eski akıllı telefonlar WhatsApp'taki içeriklerine erişemeyecek. Peki WhatsApp desteği kesilecek iOS ve Android telefonlar hangileri?

Facebook çatısı altında faaliyetlerini sürdüren WhatsApp, pek çok iOS ve Android telefona destek veriyor. Böylelikle hem iPhone kullanıcıları hem de Samsung, Huawei, Xiaomi veya Oppo gibi Android akıllı telefon üreticilerine ait akıllı telefon kullanıcıları WhatsApp'a erişebiliyor ve sohbet edebiliyor. Ancak WhatsApp'ın 2021 gelmeden bazı kullanıcılarına vermek istediği kötü bir haber var.

BAZI TELEFONLARIN WHATSAPP DESTEĞİ KESİLİYOR

WhatsApp, destek sayfasında sessiz sedasız bir güncelleme yaptı. Bu güncelleme ile birlikte WhatsApp'ı çalıştırabilecek asgari iOS ve Android sürümleri belli oldu. Buna göre, iOS 9 ve altı bir sürüme sahip iPhone'lar ile Android 4.0.3 altı bir sürüme sahip Android cihazlar yeni yılda WhatsApp'ı kullanamayacak ya da kullanırken sorun yaşayacak. Zira WhatsApp, bu akıllı telefonlardan 2021 yılının başlangıcı ile desteğini kesecek.

WhatsApp iOS ve Android

WHATSAPP'I KULLANAMAYACAK TELEFONLAR HANGİLERİ?

iOS 9 ve Android 4.0.3 çalıştıran telefonlar arasında ise iPhone 4, Samsung Galaxy S2, HTC Desire, LG Optimus Black ve Motorola Droid Razr gibi eski sayabileceğimiz iOS ve Android akıllı telefonlar yer alıyor. iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6 ve iPhone 6S sahipleri ise iOS 9 ve üstü bir sürüme geçtiğinde 1 Ocak 2021'den itibaren WhatsApp'ı sorunsuz bir şekilde kullanmaya devam edecek. Android tarafında ise aynı şekilde, Android 4.0.3 ve üstü sürüme geçen Android cihazlar WhatsApp'tan sohbet etmeyi sürdürebilecek.

WhatsApp Web görüntülü arama özelliğine kavuşuyor!WhatsApp Web görüntülü arama özelliğine kavuşuyor!

SÜRÜMÜNÜZÜ KONTROL EDİN

WhatsApp desteğini kontrol etmek için ise telefon ayarlarından yazılımınızın sürümüne bakmanız şart. Eğer İşletim sistemi sürümünüz iOS 9 veya Android 4.0.3'ün altında ise yüklenebilir bir güncelleme varsa sisteminizi güncellemeniz veya WhatsApp kayıtlarınızı 2021 yılı gelmeden dışarıya aktarmanız gerekiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Boks maçı gibi, kimse yanaşamadı! Önce yumruk attı, sonra... Boks maçı gibi, kimse yanaşamadı! Önce yumruk attı, sonra...
Apple Watch'ın atası gün yüzüne çıktı!Apple Watch'ın atası gün yüzüne çıktı!
23 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!23 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Flaş karar: Plaj ve parklarda bunları yapmak artık yasak

Flaş karar: Plaj ve parklarda bunları yapmak artık yasak

Normalleşme ne zaman başlayacak? Uzmanlar o tarihi işaret ediyor

Normalleşme ne zaman başlayacak? Uzmanlar o tarihi işaret ediyor

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte kazanan isim

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte kazanan isim

Bakan Selçuk duyurdu! Maaşlar erken ödenecek

Bakan Selçuk duyurdu! Maaşlar erken ödenecek

Almanya'da 8 kişiye 5 kat daha fazla doz aşı yapıldı

Almanya'da 8 kişiye 5 kat daha fazla doz aşı yapıldı

Saç tıraşını beğenmeyen genç dehşet saçtı

Saç tıraşını beğenmeyen genç dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

Elazığ'da korkutan deprem!

Elazığ'da korkutan deprem!

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

Diğer Haberler

İşte Digital Crown'a yer vermeyen Apple Watch prototipinin fotoğrafları!

Apple Watch'ın atası gün yüzüne çıktı!

AirPods Max altınla kaplandı, fiyatı dudak uçuklattı!

Yeni AirPods'u altınla kapladılar!

Wikipedia 2020'nin en çok okunanlarını açıkladı

Ünlü platform açıkladı! 2020'de en çok neleri araştırdık?

Samsung Galaxy S21 microSD kart desteği ile gelmeyebilir!

Galaxy S21 önemli bir eksikle gelebilir!

Vivo, bu yıl donanıma önem verecek

Vivo, bu yıl donanıma önem verecek

iPhone Hesap Makinesi bilimsel moduna nasıl geçilir?

iPhone Hesap Makinesi bilimsel moduna nasıl geçilir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.