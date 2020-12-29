WhatsApp 2021'de bazı telefonlarda çalışmayacak!

Facebook çatısı altında faaliyetlerini sürdüren WhatsApp, pek çok iOS ve Android telefona destek veriyor. Böylelikle hem iPhone kullanıcıları hem de Samsung, Huawei, Xiaomi veya Oppo gibi Android akıllı telefon üreticilerine ait akıllı telefon kullanıcıları WhatsApp'a erişebiliyor ve sohbet edebiliyor. Ancak WhatsApp'ın 2021 gelmeden bazı kullanıcılarına vermek istediği kötü bir haber var.

BAZI TELEFONLARIN WHATSAPP DESTEĞİ KESİLİYOR

WhatsApp, destek sayfasında sessiz sedasız bir güncelleme yaptı. Bu güncelleme ile birlikte WhatsApp'ı çalıştırabilecek asgari iOS ve Android sürümleri belli oldu. Buna göre, iOS 9 ve altı bir sürüme sahip iPhone'lar ile Android 4.0.3 altı bir sürüme sahip Android cihazlar yeni yılda WhatsApp'ı kullanamayacak ya da kullanırken sorun yaşayacak. Zira WhatsApp, bu akıllı telefonlardan 2021 yılının başlangıcı ile desteğini kesecek.

WHATSAPP'I KULLANAMAYACAK TELEFONLAR HANGİLERİ?

iOS 9 ve Android 4.0.3 çalıştıran telefonlar arasında ise iPhone 4, Samsung Galaxy S2, HTC Desire, LG Optimus Black ve Motorola Droid Razr gibi eski sayabileceğimiz iOS ve Android akıllı telefonlar yer alıyor. iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6 ve iPhone 6S sahipleri ise iOS 9 ve üstü bir sürüme geçtiğinde 1 Ocak 2021'den itibaren WhatsApp'ı sorunsuz bir şekilde kullanmaya devam edecek. Android tarafında ise aynı şekilde, Android 4.0.3 ve üstü sürüme geçen Android cihazlar WhatsApp'tan sohbet etmeyi sürdürebilecek.

SÜRÜMÜNÜZÜ KONTROL EDİN

WhatsApp desteğini kontrol etmek için ise telefon ayarlarından yazılımınızın sürümüne bakmanız şart. Eğer İşletim sistemi sürümünüz iOS 9 veya Android 4.0.3'ün altında ise yüklenebilir bir güncelleme varsa sisteminizi güncellemeniz veya WhatsApp kayıtlarınızı 2021 yılı gelmeden dışarıya aktarmanız gerekiyor.

