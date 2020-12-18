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WhatsApp Web görüntülü arama özelliğine kavuşuyor!

18.12.2020 11:05 | Son Güncelleme:
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WhatsApp Web görüntülü arama özelliğine kavuşuyor!

WhatsApp Web görüntülü ve sesli arama özelliği için harekete geçti. Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın web sürümü ile birlikte artık görüntülü ve sesli aramalar gerçekleştirilebilecek. Ancak önemli bir nokta var.

WhatsApp Web, WhatsApp kullanıcılarının masaüstündeki en büyük yardımcılarından biri. WhatsApp sohbetlerini tam zamanlı olarak yansıtan ve böylece mesajlaşmaya devam etmeyi sağlayan WhatsApp Web, koronavirüs döneminde de bazı özellikleri hayata geçirdi. Bu özelliklere WhatsApp Web karanlık modunu örnek göstermek mümkün. WhatsApp şimdi ise masaüstü sürümü için beklenen adımı attı. Bu adım; Görüntülü ve sesli görüşme özelliğinden oluştu.

WHATSAPP WEB GÖRÜNTÜLÜ VE SESLİ GÖRÜŞMEYE İZİN VERECEK

Görüntülü ve sesli görüşme özelliği WhatsApp Web'e geliyor. Beta sürümde ortaya çıkan bilgilere göre, WhatsApp Web görüntülü aramalara ve sesli aramalara destek verecek. Görüşme yapılırken, aynı zamanda mesajlaşmaya da devam edilebilecek. Tıpkı WhatsApp Android ve iOS sürümlerinde olduğu gibi kullanıcılar görüntülü ve sesli aramalar gerçekleştirebilecek. Fakat bu noktada önemli bir detay var. Bu detay da şimdilik geçerli.

WhatsApp Web görüntülü görüşme özelliğine kavuşuyor

GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME ÖZELLİĞİ TEST EDİLİYOR

WhatsApp Web görüntülü görüşme özelliği şimdilik beta sürecinde. Yani bu özellik sınırlı sayıda kullanıcı tarafından kullanılabiliyor. Önümüzdeki günlerde bu özelliğin tüm WhatsApp Web kullanıcılarına açılması bekleniyor.

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